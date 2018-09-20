Фронтмен Rammstein анонсирует российский тур Messer

Тилль Линдеманн представит что-то совершенно новое и загадочное для своих российских поклонников.

Никому не нужно объяснять, кто такие группа Rammstein и за что они считаются чуть ли не самой любимой группой в России. Rammstein — это эпатажные тексты, ревущее звучание, сумасшедшие шоу, тонны пиротехники. И в первую очередь для многих Rammstein — это Тилль ЛИНДЕМАНН.

Вокалист с ярким, запоминающимся образом и необычным голосом. Его тексты пропитаны самоиронией и жестокостью, безумные перформансы будоражат сознание многих людей — все это Тилль ЛИНДЕМАНН.

Совсем не важно, за какой проект берется Тилль — на деле всегда выходит что-то неординарное, вызывающее, эффектное, о чем люди будут говорить долгие годы. В декабре 2018 года ЛИНДЕМАНН вновь возвращается в Россию. Детали его новой программы Messer хранятся пока в секрете, но мы знаем точно — это будет что-то грандиозное.

Впервые Тилль ЛИНДЕМАНН выступит не только в Москве и Санкт-Петербурге.

В первый и, вполне возможно, единственный раз Великого и Ужасного ЛИНДЕМАННА смогут увидеть поклонники из других городов России.

Расписание тура:

3 декабря — Санкт-Петербург, клуб Opera

5 декабря — Москва, клуб ICON

9 декабря — Новосибирск, лофт-парк Подземка

11 декабря — Иркутск, клуб Дикая Лошадь

13 декабря — Самара, клуб Макхолл

Билеты на концерты российского тура Messer — lindemann2018.ru

Тилль анонсирует камерное шоу, где российские поклонники смогут практически с глазу на глаз увидеть и услышать САМОГО ЛИНДЕМАННА.

В российском туре Messer Тилля поддержит его старый друг и коллега по группе Lindemann — Петер ТЭГТГРЕН, который является лидером дэт-метал группы Hypocrisy и создателем индастриалметал проектa Pain. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: накануне тура издательский дом «БОМБОРА» выпускает одноименный с туром сборник ранних стихов Тилля ЛИНДЕМАННА о смерти, безумии и отцовстве — Messer.

Практически каждый концерт будет сопровождать отдельный день для автограф-сессия артиста. Время и место автограф-сессий будет дополнительно объявлено на сайте bombora.ru Предзаказ книги уже открыт на сайте book24.ru

Билеты на концерты поступят в продажу 1 октября. Внимание!