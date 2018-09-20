В Англии установили говорящую скульптуру льва

В рамках ежегодного британского фестиваля дизайна на Трафальгарской площади установили необычную скульптуру ярко-красного льва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Please Feed the Lions #FifthLion #trafalgarsquare #GoogleArts&Culture Публикация от Ian McArdell (@ianmcardell) 20 Сен 2018 в 1:02 PDT Он не только эффектно смотрится на площади, но и умеет сочинять стихи. Для этого льва нужно "покормить" словами, а он в ответ прорычит стих, сочиненный искусственным интеллектом. Слова нужно вводить в красный терминал, который стоит перед скульптурой.

Эс Девлин — дизайнер и автор скульптуры. Она работала над декорациями для оперы и театра, а также над мировыми турами Бейонсе и Канье Уэста. Эс создала эту скульптуру после того, как вдохновилась анекдотом про уже стоящих львов на Трафальгарской площади.

Искусственный интеллект скульптуры тренировали на 25 миллионах слов, которые встречаются в литературе 19 века. Правда говорившие со львом признаются, что чаще всего стихи зверя бессвязные, но слова действительно складываются в рифму.