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В Англии установили говорящую скульптуру льва
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В Англии установили говорящую скульптуру льва 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @disegnodaily
В рамках ежегодного британского фестиваля дизайна на Трафальгарской площади установили необычную скульптуру ярко-красного льва.
Он не только эффектно смотрится на площади, но и умеет сочинять стихи. Для этого льва нужно "покормить" словами, а он в ответ прорычит стих, сочиненный искусственным интеллектом. Слова нужно вводить в красный терминал, который стоит перед скульптурой.
Эс Девлин — дизайнер и автор скульптуры. Она работала над декорациями для оперы и театра, а также над мировыми турами Бейонсе и Канье Уэста. Эс создала эту скульптуру после того, как вдохновилась анекдотом про уже стоящих львов на Трафальгарской площади.
Любой желающий может написать льву слово, а он сгенерирует стих и "прочтет" его человеку.
Днем зверь "говорит" через громкоговоритель, а вечером текст красиво высвечивается на теле льва.
Искусственный интеллект скульптуры тренировали на 25 миллионах слов, которые встречаются в литературе 19 века. Правда говорившие со львом признаются, что чаще всего стихи зверя бессвязные, но слова действительно складываются в рифму.
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