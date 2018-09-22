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В Италии построили «Мост в небо»
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В Италии построили «Мост в небо» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @massil91
В Италии открыли самый высокий подвесной мост в Европе, который перекинули над долиной Валь Тартано между двумя деревушками — Морбеньо и Сондрио.
Переправа соединяет две горные вершины высотой более тысячи метров. Сам мост располагается на расстоянии 140 метров над землей, а длина его составляет почти 250 метров.
Итальянская пресса называет постройку новой достопримечательностью, и это неслучайно: с моста можно увидеть плотину Коломбера, пастбища, вершины Альп, место, где река Адда впадает в озеро с бирюзовой водой.
Туристам прогулка по мосту будет стоить пять евро, а вот местным жителям платить не придется. Теперь они могут пользоваться переправой, чтобы быстро добраться до пастбищ и других деревень. Раньше же им приходилось пересекать всю долину.
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