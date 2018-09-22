В Италии построили «Мост в небо»

В Италии открыли самый высокий подвесной мост в Европе, который перекинули над долиной Валь Тартано между двумя деревушками — Морбеньо и Сондрио.

Переправа соединяет две горные вершины высотой более тысячи метров. Сам мост располагается на расстоянии 140 метров над землей, а длина его составляет почти 250 метров.

Итальянская пресса называет постройку новой достопримечательностью, и это неслучайно: с моста можно увидеть плотину Коломбера, пастбища, вершины Альп, место, где река Адда впадает в озеро с бирюзовой водой.

Туристам прогулка по мосту будет стоить пять евро, а вот местным жителям платить не придется. Теперь они могут пользоваться переправой, чтобы быстро добраться до пастбищ и других деревень. Раньше же им приходилось пересекать всю долину.