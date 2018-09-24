Загадочные места, которые видно только со спутника

В момент, когда человек запустил спутник, у нас появилась возможность взглянуть на планету с космической высоты. Спутники видят то, что невозможно разглядеть, находясь на Земле, и иногда это довольно странные находки.

1. На острове Лусон, принадлежащем Филиппинам, есть кратерное озеро, на котором находится маленький остров, на котором есть ещё одно озеро, на котором находится ещё один остров.

2. Храм Зоны 51. На сделанном спутником снимке виден нарисованный на земле символ, напоминающий Солнце, с симметричными углублениями и ещё одним углублением в центре.

3. Здание Lingotto в Турине прежде было заводом, где производили автомобили. В цокольном этаже хранились детали, а сборка шла на всех пяти этажах строения. Готовые авто выезжали на крышу. На крыше был и автодром, где проводились испытания.

4. О геоглифах в перуанской пустыне Наска известно многим. Но благодаря спутникам учёные узнали о существовании подобных рисунков в Иордании.

5. В северной части Казахстана спутники засняли огромную пентаграмму диаметром 365 метров, которая поначалу всех озадачила. Но вскоре выяснилось, что на этом месте во времена Советского Союза должен был располагаться пионерский лагерь, спроектированный в виде советского символа — звезды. Лагерь так и не построили, но планировку менять не стали.