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На Марсе нашли гигантскую зону жизни
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На Марсе нашли гигантскую зону жизни 

Lenta.ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Брауновского университета (США) обнаружили, что на Марсе несколько миллиардов лет назад имелись подходящие условия для существования хемосинтетических микроорганизмов, которые получают энергию для жизнедеятельности с помощью окисления неорганических веществ. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью орбитального аппарата Mars Odyssey. Они определили содержание в горных породах таких радиоактивных элементов как торий и калий. С учетом периода полураспада этих веществ планетологи смогли выяснить, в каком количестве торий, калий и уран присутствовали в коре четыре миллиарда лет назад. Оказалось, что радиоактивных элементов было достаточно для радиолиза воды — расщепления молекул под воздействием ионизирующего излучения.
Ученые выяснили, что в марсианской коре находилась обширная зона, потенциально пригодная для обитания живых организмов, а ее толщина достигает несколько километров. В ней результате радиолиза могло образовываться достаточное количество водорода, необходимого для поддержания подповерхностной литотрофной микробной экосистемы (SLiME) в течение сотен миллионов лет.
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