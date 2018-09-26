10 мест, откуда звездное небо видно лучше всего

10 мест мира, откуда звездное небо видно лучше всего

В густонаселенных местах большинство звезд зачастую скрыто завесой светового загрязнения. Свет, излучаемый фарами автомобилей, рекламными щитами и другим искусственным освещением, осветляет ночное небо, делая тусклые звезды трудноразличимыми или вовсе невидимыми. Международная ассоциация темного неба (International Dark-Sky Association, IDA) занимается борьбой со световым загрязнением и поиском максимально темных мест на планете. Мы заглянули в их «звездный путеводитель» и выбрали 10 мест, откуда лучше всего видны небесные объекты.

Еще в 60-х годах астроном Франк Бейтсон заметил, что вблизи озера Текапо в Новой Зеландии отчетливо виден Млечный путь и небо почти кажду ночь усеяно миллионами звезд. В 1965 году на горе Джон была построена обсерватория, а звезды стали одной главных местных достопримечательностей. Чтобы защитить место от светового загрязнения, свет городских фонарей направлен строго вниз и уличное освещение выключается раньше.

Гора Пик-дю-Миди в Пиренеях одно из немногих мест, где благодаря особому спокойствию атмосферы фотографические наблюдения сравнимы с визуальными. Такая особенность позволяет ученым местной обсерватории делать уникальные снимки, а туристам — наслаждаться видами звездного неба.

Природный заповедник NamibRand на юге Намибии входит в число заповедных зон, в которых уровень ночного освещения контролируется Международной ассоциацией темного неба. Ближайшее поселение находится примерно в 97 км, благодаря чему в ночное время посетители заповедника могут видеть звезды без помех от светового загрязнения.

В ночном небе над Графством Керри в Ирландии можно увидеть Млечный путь и метеоры, за что место получило отметку «золотой уровень» и было включено в список заповедников темного неба.

Самое жаркое и самое сухое место в Северной Америке — национальный парк «Долина смерти» — является идеальной площадкой для наблюдений за звездами. Единственной «подсветкой» неба над пустыней служат тысячи звезд и множество созвездий.

Старейший национальный парк Хортобадь в Венгрии Международная ассоциация темного неба удостоила «серебряной» награды. В безоблачном небе природоохранной территории площадью более 800 км² можно даже невооруженным глазом разглядеть некоторые «блуждающие звезды».

После того, как национальному парку Брекон-Биконс был присвоен статус заповедника ночного неба, все искусственное освещение оснастили специальной защитой, снижающей световое загрязнение. Астрономы утверждают, что в ясную ночь над парком можно увидеть Млечный путь, несколько созвездий и метеорные потоки.

Небо над заповедником Вестхафелланд, расположенном в двух часах езды от Берлина, самое темное над Германией. В летние месяцы здесь можно увидеть такие астрономические явления, как зодиакальный свет и противосияние.

Усилиями Международной ассоциации за сохранения темного неба место вокруг обсерватории Мон-Мегантик стало первым заповедником темного неба. Благодаря тому, что место пытаются защитить от светового загрязнения, почти каждую ночь здесь можно наслаждаться красотой звезд, а в августе стать очевидцем метеоритного дождя.

В Эксмурском национальном парке в Британии в ясную погоду в небе можно разглядеть Полярную звезду, созвездие Кассиопеи и Большую Медведицу. Парк входит в число «заповедников темного неба».