Ещё
10 мест, откуда звездное небо видно лучше всего
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 мест мира, откуда звездное небо видно лучше всего 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
В густонаселенных местах большинство звезд зачастую скрыто завесой светового загрязнения. Свет, излучаемый фарами автомобилей, рекламными щитами и другим искусственным освещением, осветляет ночное небо, делая тусклые звезды трудноразличимыми или вовсе невидимыми. Международная ассоциация темного неба (International Dark-Sky Association, IDA) занимается борьбой со световым загрязнением и поиском максимально темных мест на планете. Мы заглянули в их «звездный путеводитель» и выбрали 10 мест, откуда лучше всего видны небесные объекты.
Еще в 60-х годах астроном Франк Бейтсон заметил, что вблизи озера Текапо в Новой Зеландии отчетливо виден Млечный путь и небо почти кажду ночь усеяно миллионами звезд. В 1965 году на горе Джон была построена обсерватория, а звезды стали одной главных местных достопримечательностей. Чтобы защитить место от светового загрязнения, свет городских фонарей направлен строго вниз и уличное освещение выключается раньше.
Гора Пик-дю-Миди в Пиренеях одно из немногих мест, где благодаря особому спокойствию атмосферы фотографические наблюдения сравнимы с визуальными. Такая особенность позволяет ученым местной обсерватории делать уникальные снимки, а туристам — наслаждаться видами звездного неба.
Природный заповедник NamibRand на юге Намибии входит в число заповедных зон, в которых уровень ночного освещения контролируется Международной ассоциацией темного неба. Ближайшее поселение находится примерно в 97 км, благодаря чему в ночное время посетители заповедника могут видеть звезды без помех от светового загрязнения.
В ночном небе над Графством Керри в Ирландии можно увидеть Млечный путь и метеоры, за что место получило отметку «золотой уровень» и было включено в список заповедников темного неба.
Самое жаркое и самое сухое место в Северной Америке — национальный парк «Долина смерти» — является идеальной площадкой для наблюдений за звездами. Единственной «подсветкой» неба над пустыней служат тысячи звезд и множество созвездий.
Старейший национальный парк Хортобадь в Венгрии Международная ассоциация темного неба удостоила «серебряной» награды. В безоблачном небе природоохранной территории площадью более 800 км² можно даже невооруженным глазом разглядеть некоторые «блуждающие звезды».
После того, как национальному парку Брекон-Биконс был присвоен статус заповедника ночного неба, все искусственное освещение оснастили специальной защитой, снижающей световое загрязнение. Астрономы утверждают, что в ясную ночь над парком можно увидеть Млечный путь, несколько созвездий и метеорные потоки.
Небо над заповедником Вестхафелланд, расположенном в двух часах езды от Берлина, самое темное над Германией. В летние месяцы здесь можно увидеть такие астрономические явления, как зодиакальный свет и противосияние.
Усилиями Международной ассоциации за сохранения темного неба место вокруг обсерватории Мон-Мегантик стало первым заповедником темного неба. Благодаря тому, что место пытаются защитить от светового загрязнения, почти каждую ночь здесь можно наслаждаться красотой звезд, а в августе стать очевидцем метеоритного дождя.
В Эксмурском национальном парке в Британии в ясную погоду в небе можно разглядеть Полярную звезду, созвездие Кассиопеи и Большую Медведицу. Парк входит в число «заповедников темного неба».
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шокирующие сексуальные традиции народов мира
Загадка эротической картины «Происхождение мира» решена5
Предсмертные селфи: снимки, стоившие жизни82
Насколько богат ваш словарный запас: тест98
Виктория Брежнева: кем была жена Леонида Ильича
Видео
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
01:02
Китаец «гуляет» по улицам с роботом-танком
Вещи
04:29
Авиарейсы, длящиеся менее 10 минут
Безумный мир
05:47
Живут ли сейчас на Земле динозавры
Безумный мир
03:08
Факты о мире, способные сильно удивить
Безумный мир
10:20
Как Форд придумал черные автомобили
Люди Истории
10:21
Невероятные бассейны для любителей экстрима
Места
10:39
Безумства, которые совершают миллиардеры
Безумный мир
07:02
Земные растения, которые выглядят инопланетными
Места Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение