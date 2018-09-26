Где это: остров в озере на острове в озере на острове

Спутник NASA обнаружил на территории Канады "остров-матрешку", расположенный в озере, находящемся на острове внутри озера на острове Виктория.

Безымянный остров протяженностью около 300 метров расположен в небольшом и тоже безымянном озере, которое находится на территории другого острова, расположенного на озере в 90 километрах от побережья внутри острова Виктория в Канадском Арктическом архипелаге.

NASA

Остров Виктория

Остров Виктория был открыт британским исследователем Томасом Симпсоном в 1838 году и получил свое название в честь королевы Виктории. Как известно, он восьмой по размеру в мире: его ширина составляет 300-600 километров, длина — 400-500 километров, а его площадь сравнима с площадью Белоруссии.

На территории острова Виктория есть большое количество крупных и мелких озер, сформировавшихся после ледникового периода, однако далеко не все из них имеют названия.