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Где это: остров в озере на острове в озере на острове
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Где это: остров в озере на острове в озере на острове 

Рамблер 2 часа назад
Фото: NASA
Спутник NASA обнаружил на территории Канады "остров-матрешку", расположенный в озере, находящемся на острове внутри озера на острове Виктория.
Безымянный остров протяженностью около 300 метров расположен в небольшом и тоже безымянном озере, которое находится на территории другого острова, расположенного на озере в 90 километрах от побережья внутри острова Виктория в Канадском Арктическом архипелаге.
NASA
Остров Виктория
Остров Виктория был открыт британским исследователем Томасом Симпсоном в 1838 году и получил свое название в честь королевы Виктории. Как известно, он восьмой по размеру в мире: его ширина составляет 300-600 километров, длина — 400-500 километров, а его площадь сравнима с площадью Белоруссии.
На территории острова Виктория есть большое количество крупных и мелких озер, сформировавшихся после ледникового периода, однако далеко не все из них имеют названия.
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