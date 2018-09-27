Самый дорогой частный дом в мире и его обитатели

Это здание носит название мифического острова в Атлантическом океане — Антилия — и оценивается в один миллиард фунтов стерлингов, что составляет почти 90 миллиардов рублей.

Антилия принадлежит индийскому миллиардеру Мукешу Амбани, который живет здесь вместе со своей семьей — женой, тремя детьми и матерью. Высота здания сопоставима со зданием российского МИД , однако в нем "всего" 27 этажей, хотя могли бы поместиться все шестьдесят. Оно расположено в одном из самых дорогих районов Мумбая. Первые шесть этажей отданы под парковку на 168 автомобилей, на седьмом этаже находится автосервис. Также здесь есть театр, спа-комплекс, бассейны, висячие сады, бальный зал и три вертолетные площадки на крыше. На верхних этаж располагаются апартаменты для гостей, а еще выше резиденция семьи.

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Кстати, здание спроектировано таким образом, что сможет выдержать землетрясение мощность 8 балов по шкале Рихтера.