Владимирский централ и другие самые известные тюрьмы России

«А в тюрьме сейчас обед… макароны», — короткая фраза одного из персонажей фильма "Джентльмены удачи", выразившая одновременно тоску по прошлому и скромные гастрономические притязания героя, предсказуемо стала крылатой. Но, что и говорить, о реальных условиях существования в советско-российских тюрьмах сообщала немного.

Бутырская тюрьма

Знаменитейшая столичная тюрьма, принимавшая первых постояльцев уже в XVII веке. При Петре I в Бутырской тюрьме были заточены мятежные стрельцы, при Екатерине II — Емельян Пугачев, а в первой четверти XX столетия здесь успела побывать целая плеяда важнейших деятелей истории и культуры — Дзержинский и Махно, Маяковский и Шаламов, Мандельштам и Солженицын — вот далеко не полный список тех, кого помнят стены Бутырки. В настоящее время Бутырская тюрьма выполняет функции следственного изолятора

Инфраструктура: в сущности, Бутырка — это не просто тюрьма, а целый тюремный комплекс из 20 трехэтажных корпусов, в общей сложности содержащих 434 камеры.

Интересный факт: тюремный быт, описанный Львом Толстым в романе «Воскресение», можно считать едва ли не документальным свидетельством о жизни Бутырки тех времен. Для того, чтобы не ошибиться в рассказе о деталях быта заключенных, Толстой неоднократно осведомлялся об интересовавших его вопросах у надзирателя Бутырской тюрьмы Виноградова. Кроме того, именно здесь, в стенах Бутырки, снималось несколько сцен знаменитого телесериала «Семнадцать мгновений весны».

«Кресты»

Пожалуй, самая знаменитая тюрьма Северной столицы, построенная в 1884-1892 годах. Если смотреть на «Кресты» с противоположного берега Невы, трудно узнать в том, что открывается взору — комплекс изящных зданий из красного кирпича, церковь с тремя куполами, невысокий заборчик и уходящая в небо высокая труба — место из серии «оставь надежду всяк сюда входящий». Тем не менее, именно это на первый взгляд совершенно светлое место — одно из самых трагичных в Питере. Именно сюда вели бесконечные очереди, в которых великая Анна Ахматова ждала секундного свидания с сыном, в разные годы из-за решеток «Крестов» смотрели поэт Заболоцкий и актер Георгий Жженов , будущий маршал Константин Рокоссковский и многие другие, здесь умер Даниил Хармс — и за всю многолетнюю историю этого места, отсюда практически не совершалось побегов.

Инфраструктура: свое название «Кресты» получили из-за классической для тех времен планировки тюремных зданий. Изначально в тюрьме было 960 камер, рассчитанных на 1150 человек.

Интересный факт: существует мнение, что при всей своей холодности и мрачности «Кресты» — одна из самых комфортабельных тюрем России — и чем больше авторитет — имеется в виду сугубо тюремный авторитет — заключенного, тем более комфортными могут стать условия его житья-бытья в «Крестах». К примеру, одному из заключенных «Крестов» было позволено содержать в камере любимую игуану, а наиболее авторитетные авторитеты время от времени умудрялись даже закатывать здесь банкеты.

Лефортовская тюрьма

Лефортовская тюрьма считается одной из самых закрытых тюрем столицы и всей России — вероятно, не в последнюю очередь потому, что находится на контроле Федеральной Службы Безопасности . Построенная в конце XIX века, эта тюрьма поначалу предназначалась для разного рода «мелкой сошки» — воришек, уличных грабителей и прочего сброда, но уже в начале 30-х годов XX столетия, контингент Лефортово стал куда более серьезным и разнообразным.

Инфраструктура: четырехэтажный тюремный корпус с 50 камерами на каждом этаже.

Интересный факт: в Лефортовской тюрьме не существует ни «веревочного телеграфа», ни свободных товарно-денежных отношений между заключенными, ни многих других традиционных для большинства российских тюрем «условий». Более того — в Лефортово по-прежнему непросто попасть даже будучи журналистом.

Матросская тишина

Третья по «популярности» тюрьма Москвы, расположенная на улице Матросская тишина и получившая всероссийскую известность в 90-е годы — именно здесь отбывал срок Сергей Мавроди — человек, за судьбой которого до скрипа в зубах переживало буквально все население России. Тюремные старожилы говорят, что Мавроди просидел здесь так долго, что по коридорам тюрьмы до сих пор бродит его призрак.

Инфраструктура: 3 режимных корпуса, содержащие более 2000 заключенных.

«Черный дельфин»

Одна из самых страшных тюрем России, большинство заключенных которой уже никогда не выйдут на свободу, так как в основном это люди, осужденные на пожизненное заключение.

История этого места насчитывает более двух сотен лет. В 1773 году, сразу после подавления восстания Емельяна Пугачева, императрица Екатерина отдала приказ об учреждении в Оренбургской области острога для ссыльных разбойников, и именно этот острог стал прототипом «Черного дельфина» — единственной тюрьмы в небольшом городке Соль-Илецк. Своим романтичным неофициальным названием тюрьма обязана установленной неподалеку скульптуре, изображающей дельфина. Официальное название этого места куда менее благозвучно — «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области».

Владимирский централ

Воспетый Михаилом Кругом Владимирский централ на деле начисто лишен как романтики, так и какого бы то ни было очарования. В реальности это место представляет из себя одну из самых страшных тюрем России, предназначенную для особо опасных преступников. Построенный по указу Екатерины II в конце XVIII века, в XX веке централ принимал заключенных уровня начальника личной охраны Адольфа Гитлера Ганса Раттенхубера, однако встречались среди «особо опасных» и такие люди как певица Лидия Русланова , писатель Даниил Андреев и актриса Зоя Федорова . В советское время в централе размещали шпионов, диверсантов, террористов и других «антисоветчиков» и контрреволюционеров.

Интересный факт: в 90-е годы во Владимирском централе неоднократно выступал Михаил Круг. Певец был знаком как с начальником централа, так и со многими его работниками, а потому для него не составляло труда ни давать концерты в тюрьме, ни навещать своих знакомых, время от времени оказывавшихся там в качестве постояльцев.

Соликамская тюрьма или «Белый лебедь»

Абсолютный аналог «Черного дельфина» в Пермском крае — тюрьма, предназначенная для особо-опасных преступников, осужденных на пожизненное заключение. Едва ли не главным отличием этих мест друг от друга является происхождение их названий — если «Черный дельфин» обязан своим именем расположенной неподалеку бесхитростной скульптурной группе, то «Белый лебедь» — позе, в которой заключенные передвигаются по тюрьме — нагнувшись вперед и заложив руки за спину.