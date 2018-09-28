«Ленинград» побьет рекорд посещаемости на стадионе «Санкт-Петербург»

«Идем на рекорд!», — объявил Сергей Шнуров , впервые анонсировав грядущий концерт на стадионе «Санкт-Петербург», который пройдет 19 октября и станет самым масштабным музыкальным действом в истории группировки. В июле 2017 «Ленинград» установил свой предыдущий рекорд посещаемости, собрав в Москве максимальное количество зрителей, которое способен принять стадион «Открытие Арена» — 47 тысяч человек. Легендарная «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге вмещает 60 тысяч зрителей на площади в 287 тысяч квадратных метров — это чуть больше территории Московского Кремля.

Уровень площадки под стать самой группе — здесь все сошлось одно к одному: и только что с триумфом прошедший ЧМ по футболу, в котором Шнуров и «Ленинград» приняли деятельное участие, и 45-летие самого Шнура, ставшее поводом к выходу нового альбома, и посвежевший после ЧМ облик самого Санкт-Петербурга, и новый статус Сергея, который теперь во всех смыслах «ягодка опять». Концерт «Ленинграда» на стадионе «Санкт-Петербург» под девизом #ленинградвзените неизбежно войдет в историю отечественной музыки как самое зажигательное, самое драйвовое и хулиганское шоу 2018 года. Это не только событие в культурной истории Северной столицы, но и самый массовый сеанс групповой психотерапии в стране. Ведь после каждого «ленинградашоу» с его фирменным дионисийским буйством чувствуешь себя, как после хорошей русской бани — утомленным, очистившимся и счастливым.

— То, за что выступает «Ленинград» — это поиск общих смыслов, — сформулировал Шнуров в одном из последних интервью, — Мы противостоим смысловому распаду, когда нет общего языка, когда все настолько дифференцировано, что за одним столом четыре собеседника друг друга могут не понимать. Я пытаюсь нащупать эти соединительные элементы…

Объединять — это то, что «Ленинград» умеет делать лучше всего. В этом его секретное зелье — смешать «лабутены» с Ван Гогом, Париж с Ижевском, семиотику с сиськами и так далее. 19 октября группировка соединит почти шестьдесят тысяч индивидуумов в общем ленинградском музыкальном беспределе на «Санкт-Петербург Арена». Есть что-то закономерное в том, что первый сольный концерт в истории стадиона проведет именно «Ленинград». В последние годы он вообще на острие событий. Сергей Шнуров чутко улавливает изменения в жизни общества и «возвращает» их публике — безжалостно и с любовью.

— Откуда я беру строительный материал? Я в своей жизни ни одного слова не придумал, все это было создано до меня. Я просто делаю из этого интересный коллаж. Новый, — утверждает Сергей.

И поэтому на каждом этапе своей двадцатиоднолетней истории «Ленинград» — это фактически новая группа. А Шнур смело может позволить себе меняться, не боясь растерять народный авторитет — курить и бегать марафон, писать гимн для ЧМ и джингл для детской передачи, позировать в Инстаграме с директором Эрмитажа и безвестными выпивохами на набережной, носить костюм Ermenegildo Zegna и майку-алкоголичку, жить и петь как хочет, где хочет и с кем хочет. И тем самым показывать каждому — ты имеешь право быть собой. Ты имеешь право быть.

Сейчас, к полному совершеннолетию группы и сорокапятилетию Сергея Шнурова, «Ленинград» действительно в зените — успеха, актуальности, творческой формы. И все это найдет свое отражение в ударном концерте 19 октября на стадионе «Санкт-Петербург». Кстати, с 1 сентября стартует новый фотоконкурс от группировки «Ленинград»: выложи свои самые зажигательные фотографии на фоне афиши с хештегом #ленинградвзените и выиграй два билета на самый масштабный сольный концерт любимой группы!

Билеты и VIP-билеты разных уровней на секторах с питанием на концерт «Ленинград в Зените», 19 октября, стадион «Санкт-Петербург Арена», 1500-20000 руб.

VIP-ложи (8-22 места, премиальный кейтеринг, барный сервис, отдельный вход и парковка).

Ограничение по возрасту — 18+