В мире появится первый Музей отвратительной еды

Первый в мире музей, экспозицией которого станет странная еда со всего мира, откроется 31 октября в городе шведском городе Мальма, сообщает издание "The Independent"

Идея необычной выставки принадлежит Сэмэлю Уэсту, который уверен, что посещение музея может быть не только забавно, но и весьма полезно. По словам Уэста, людям, вскоре возможно, придется пересмотреть свои взгляды на то, что сегодня они считают отвратительным.

Среди необычных экспонатов музея посетители увидят (и почувствуют запах) испорченное мясо акулы (исландское национальное блюдо под названием хаукарль), сыр с опарышами «родом» из Сардинии, весьма пахучий плод дуриан и многие другие столь же необычные блюда.

Переживать о том, что в музее можно почувствовать себя плохо от обилия неприятных запахов, не стоит. Устроители выставки уверяют, что особо «пахучие» экспонаты будут помещены в специальные сосуды.

Менять экспонаты планируют раз в один-два дня: в зависимости от того, насколько быстро они портятся.

Посетить необычный музей смогут все желающие с 31 октября и до конца января следующего года.