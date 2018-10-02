Ещё
В мире появится первый Музей отвратительной еды
Далее:
Читайте также:
Ещё

В мире появится первый Музей отвратительной еды 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Первый в мире музей, экспозицией которого станет странная еда со всего мира, откроется 31 октября в городе шведском городе Мальма, сообщает издание "The Independent".
Идея необычной выставки принадлежит Сэмэлю Уэсту, который уверен, что посещение музея может быть не только забавно, но и весьма полезно. По словам Уэста, людям, вскоре возможно, придется пересмотреть свои взгляды на то, что сегодня они считают отвратительным.
Среди необычных экспонатов музея посетители увидят (и почувствуют запах) испорченное мясо акулы (исландское национальное блюдо под названием хаукарль), сыр с опарышами «родом» из Сардинии, весьма пахучий плод дуриан и многие другие столь же необычные блюда.
Переживать о том, что в музее можно почувствовать себя плохо от обилия неприятных запахов, не стоит. Устроители выставки уверяют, что особо «пахучие» экспонаты будут помещены в специальные сосуды.
Менять экспонаты планируют раз в один-два дня: в зависимости от того, насколько быстро они портятся.
Посетить необычный музей смогут все желающие с 31 октября и до конца января следующего года.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывает хуже10
Чем страшна самая опасная книга в мире143
Что означают российские тюремные татуировки62
Ленька Пантелеев: судьба самого дерзкого бандита1
Как проходят паспортный контроль женщины в хиджабе
Видео
00:44
Елизавете II подарили искусственную руку
Вещи
03:00
Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
Безумный мир
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
00:47
Тюлень атаковал мужчину осьминогом
Безумный мир
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
10:03
Вещи, которые исчезнут через 5 лет
Вещи
10:15
Реликвии из древности, сильно опередившие время
Безумный мир Вещи
02:55
Интригующие факты о нашем мире
Безумный мир
10:01
Что не так с теорией относительности
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение