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В США появился пентхаус, в котором нельзя жить
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В США появился пентхаус, в котором нельзя жить 

Рамблер 36 минут назад
Фото: @villagemarketing
В США построили квартиру класса люкс, которую невозможно купить, арендовать или остаться жить любым другим способом. Апартаменты предназначены исключительно для фотосессий. Основные клиенты — популярные блогеры, которые находятся в поиске живописных локаций.
@villagemarketing
Автор идеи 35-летняя предпринимательница Вики Сегар рассказала, что ее идеей было создать пространство, в котором бы люди смогли создавать новый визуальный контент для своего Инстаграма или других соцсетей.
@villagemarketing
Месячная аренда квартиры в среднем обошлась бы потенциальному съемщику в 15 тысяч долларов. Несмотря на высокую цену, пентхаус малофункционален, зато визуальное оформление на высоте. Высокие потолки, светлые стены, большая площадь помещения и выигрышная цветовая гамма. Даже книги на стеллажах и полках подобраны не по информационному наполнению, а по дизайну обложки.
@thesmartfashionistas
Идея привела в восторг многих блогеров. Все возможные даты для съемок на октябрь уже забронированы.
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