Города, в существование которых сложно поверить

В мире существует множество удивительных мест. Некоторые города поражают воображение, но есть и те, в существование которых и вовсе сложно поверить.

Город, где живут одни женщины

Этот городок носит название Нойва-де-Кордейро. Находится он в Бразилии. В нем проживает более 600 человек, и все они женщины. Лишь у некоторых из них есть мужья.

Город с одним жителем

Город Монови находится в США в штате Небраска. Население этого городка давно разъехалось, но одна женщина осталась там жить. Она хозяйка бара и библиотеки, в которую иногда заглядывают туристы.

Город для пенсионеров

В 40 километрах от Орландо в штате Флорида находится городок Сан Сити, и в нем живут одни пенсионеры. В городе установлено правило, что жителями Сан Сити не должны быть лица младше 19 лет.

Город Мусорщиков

Маншият-Насир — это город на окраине Каира. По его улицам разбросаны горы мусора. Мусорные мешки можно найти даже на крышах домов.

Королевство карликов

В городе на юго-западе Китая живут только люди маленького роста. Здесь может поселиться любой человек, чей рост не превышает 129 сантиметров.

Город, где запрещено умирать

Норвежский город Лонгйир является самым северным поселением в мире. Его численность чуть больше 1000 человек. В Лонгйире существует закон, который не позволяет жителям уходить из жизни. Всех, кто находится при смерти, отправляют на самолете в другую часть Норвегии.