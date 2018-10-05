Там, где живет сказка: очаровательные маленькие городки Италии

Ах, Италия, прекрасная страна с божественной кухней, богатой историей и прекрасными пейзажами. Здесь каждый турист найдет что-то по душе: старинные памятники и здания, современные торговые центры и шопинг в лучших бутиках мира, вкуснейшие пиццы и кофе и, конечно же, лазурные воды, живописные пляжи и величественные горы. Предлагаем вам отправиться в виртуальное путешествие по самым очаровательным маленьким городкам Италии. Так вот где оживают сказки?

Атрани. Этот городок находится на Амальфийском побережье и носит лавры самого маленького на юге Италии. Кстати, здешние живописные улочки «засветились» в рекламе Fiat 500.

Кастельсардо. Этот средневековый городок, в котором живет чуть более 5000 человек, находится в Сардинии и может похвастаться красочными зданиями с видом на Средиземное море.

Вогонья. Эта чудесная коммуна с населением меньше 2000 человек окружена рядом гор и удаленных поселений. Здешний замок Висконти был построен в 1344 году.

Альберобелло. Город знаменит своими необычными сооружениями, которые носят название трулло. Этот причудливый городок находится в регионе Апулия. На некоторых хижинках из камня с давних времен сохранились таинственные символы.

Нейве. Этот городок с населением чуть больше 3000 жителей — идеальное место, чтобы наблюдать одни из самых красивых в мире закатов.

Монте-Изола. Эта коммуна в Италии занимает площадь всего в 12,8 кв. км и при этом считается крупнейшим озерным островом в стране.

Коллетта-ди-Кастельбьянко. Эта древняя деревушка полностью построена из камня. Считается, что ее возвели как средство обороны от сарацин в XIII веке. На некоторых из здешних домов стоят красные или синие двери, что придает городку еще больше очарования.

Вернацца. Это один из пяти городов региона Чинкве-Терре. Сегодня в нем проживает около 1200 человек, и он известен как одно из самых аутентичных рыбацких поселений на Итальянской Ривьере.

Отранто. Когда-то этот городок славился одноименной породой лошадей. В этом месте, знаменитом своим изумительным видом на кристально чистые воды, проживает около 6000 человек. Одна из главных местных достопримечательностей — Арагонский замок, построенный в 1485 году.

Глоренца. Эта коммуна находится в северной части Италии, а живет в ней меньше 1000 человек. Забавный факт: большая часть населения говорит на немецком.

Доцца. Доцца известна своим фестивалем настенной живописи, который проходит каждые два года. Художники со всего света приезжают сюда, чтобы оставить свой след на зданиях.

Полиньяно-а-Маре. Эта коммуна в Южной Италии находится на Адриатическом море и может похвастаться популярнейшим пляжем. Здесь также есть отель под названием Grotta Palazzese — ресторан этого отеля вырезан прямо в пещере, и его посещение оставит в вашем сердце незабываемые воспоминания.

Мальчезине. Городок находится на восточном берегу озера Гарда, примерно в 120 км от Венеции. Его стоит посетить хотя бы из-за живописных пейзажей и удивительных видов на озеро.

Коринальдо. Этот городок примечателен своими хорошо сохранившимся стенами XIV века. Кроме того, он известен как место рождения святой Марии Горетти.

Боза. Этот волшебный маленький городок обрамлен красочными зданиями и пальмами, а живет в нем около 8000 человек. Большая часть экономики держится за счет сельского хозяйства и рыбной ловли.