5 гиблых мест Санкт-Петербурга

Город на Неве остается одним из самых мистических мест на Земле. Его история буквально окутана мифами, легендами и таинственными историями. Есть в Петербурге и множество так называемых «гиблых мест», о которых ходит дурная слава.

Обводной канал

Его жители города давно называют местом самоубийц. А дурную славу канал приобрел в конце 20-х годов XX века. В 1923 году рабочие, занимавшиеся прокладкой теплотрассы, обнаружили под землей каменные плиты с непонятными надписями, под которыми покоились человеческие останки. Археологи, вызванные на место, заявили, что найдено уникальное капище XI-XII веков, и здесь, вероятнее всего, было место человеческих жертвоприношений.

Специалисты посоветовали не трогать находку и прекратить работы. Но их, конечно, никто не послушал. более того, найденные плиты распилили и пустили на изготовление бордюра.

Именно после описанных событий это место стало будто притягивать самоубийц. И до сих пор Обводной канал считается одним из самых привлекательных для тех, кто решил свести счеты с жизнью.

Московский парк победы

На месте парка, который был заложен осенью 1945 года, в довоенное время располагались карьеры кирпичного завода. Согласно рассказам жителей города, во время блокады на территории завода работал крематорий.

Сейчас многие посетители парка отмечают странные ощущения, которые появляются практически сразу, как только они попадают на его территорию. У людей начинает кружиться голова, накатывает слабость, сердце бьется чаще, возникает чувство необоснованного страха и напряжения.

Сфинксы

Эти фигуры появились в Петербурге почти 200 лет назад и были установлены на Университетской набережной, возле Академии художеств. Жители города и туристы отмечают, что у сфинксов в течение дня меняется выражение лиц: спокойные и умиротворенные утром они становятся зловещими и угрожающими к вечеру.

Считают, что эти эти монументы притягивают неприятности и даже способны привлечь смерть. Так что наблюдать за сменой выражений их лиц не советуют.

Ротонда

Согласно официальной версии, Ротонда на Гороховой была построена купцом Устиновым, чтобы сдавать квартиры внаем. Но гораздо более популярно мнение, что здание возвели для собраний масонов.

Говорят, что здание обладает таинственными свойствами. Например, считается, что если подниматься по ступеням ее лестницы с закрытыми глазами, то вы так и будете кружить по ней часами, никуда не попадая. Если же вам все же удастся добраться до самой верхней площадки Ротонды, можно увидеть маленькую дверцу, которая, по легенде, является входом в параллельные миры. Проверить, так ли это на самом деле, невозможно: дверца накрепко закрыта.

Еще одна легенда гласит, что несколько лет назад в подвал Ротонды зашел молодой человек, а спустя несколько часов вышел оттуда стариком.

Некоторые посетители утверждают, что если сесть в определенном месте ротондовского тупичка, то можно увидеть тень от седьмой колонны, которой у Ротонды на самом деле нет.

Ночевать в Ротонде тоже не рекомендуется: говорят, можно сойти с ума.

Смоленское кладбище

Мистические легенды, пропитанные ужасом окутывают это место. По одной из легенд, после революции здесь были заживо погребены сорок священников, не пожелавших отказаться от веры. Говорят, здесь до сих пор бродят души этих людей, принявших страшную смерть.