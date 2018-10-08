Самый высокий мост в мире

Далеко на юго-западе Китая в 2016 году возвели поистине циклопическое сооружение. Мост через реку Бэйпаньцзян уже несколько лет занимает первое место в числе самых высоких в мире. Невероятная конструкция уходит в небо на колоссальные 565 метров.

dnpmag.com

Для сравнения, знаменитая Эйфелева башня возвышается «всего» на 381 метр.

Река Бэйпаньцзян проходит между гор и ущелий. Строительство мостов здесь в принципе связано с высоким риском — предыдущий, вантовый 528-метровый мост возводили несколько лет.

dnpmag.com

Новая конструкция предназначена стать основной частью скоростной трассы, которая соединит Юньнань и Гуйчжоу, две провинции. Над высотным проектом работала настоящая армия из 1000 инженеров и техников.

Длина нового моста — колоссальные 1341 метр. Постройка мегасооружения длилась целых три года, а вся конструкция обошлась более, чем в миллиард юаней.