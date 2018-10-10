Место, где всегда рады детям и русским

Известно, что многие жители альпийских стран катаются в горах с детства. Австрийцы, французы и швейцарцы встают на лыжи едва ли не раньше, чем начинают ходить. Но рано поставить детей на лыжи могут и россияне. «Лента.ру» разобралась, почему курорт Серфаус-Фисс-Ладис — самое подходящее для этого место во всей Австрии.

Казалось бы, современная Австрия — лишь осколок огромной империи Габсбургов, но, несмотря на ее сравнительно небольшую территорию, страна предлагает туристам развлечения на любой вкус. Это и помпезная имперская Вена с ее величественными дворцами, знаменитой оперой и строгими парками, и круизы по Дунаю, и замки Штирии, и, конечно же, горы Тироля.

Все курорты в австрийских Альпах отличаются высоким уровнем подготовки трасс, педантичностью персонала и доброжелательностью местных жителей, но при этом у многих есть своя специализация. Ишгль прославился своим апре-ски, который считается едва ли не лучшим во всех Альпах, Санкт-Антон — роскошными отелями и фешенебельными ресторанами, за что получил у туристов почетное звание «австрийского Куршевеля», а Зельден привлекает своими спа-комплексами.

Но если вы собираетесь в горы с детьми и при этом хотите поставить своих чад на лыжи, то лучшего места, чем Серфаус-Фисс-Ладис в Австрии для этого не найти. Все дело в том, что весь курорт с центром в деревеньке Серфаус изначально создавался, как ориентированный на семейный отдых. Здесь нет шумных дискотек или пафосных заведений, зато есть заточенная на самых маленьких инфраструктура и инструкторы, имеющие педагогическое образование и большой опыт работы с детьми.

Горы для самых маленьких

Детская территория в Серфаус-Фисс-Ладисе расположена на высоте от 1 тысячи 400 до 2 тысяч метров и занимает площадь 125 000 квадратных метров. В Серфаусе находятся два комплекса для самых маленьких: Киндершнееальм, расположенный около промежуточной станции Компердель, и Мурмли — прямо в центре Серфауса. В Фиссе, на нижнем уровне семейного ресторана Sonnenburg находится Киндерланд Берты — главный центр детского притяжения около промежуточной станции Зонненбан.

Lenta.Ru

Все три комплекса — это не только рестораны с детским меню, игровые комнаты и площадки, карусель, сцена и комнаты с отоплением, в которых ребенок может подождать родителей, но и горнолыжные школы. Они располагают не только специальными детскими склонами, учебными бугельными подъемниками и транспортерами типа «волшебный ковер», но и первоклассными инструкторами.

Их штат в Серфаус-Фисс-Ладисе составляет 750 человек. У каждого за плечами педагогическое образование и большой опыт работы. В школах применяется инновационная обучающая концепция, объединяющая элементы детского сада и новые увлекательные методы обучения горнолыжному мастерству. Так, чтобы интересно было даже самым маленьким. Этому способствует и инфраструктура. На детских горках тут установлены надувные арки и замки, трассы проходят через яркие разноцветные туннели и специальные карусели для лыж.

И все это на языке ребенка, ведь инструкторы не только прекрасно катаются на лыжах и имеют дипломы о педагогическом образовании, но и владеют иностранными языками. И этот последний немаловажный аспект касается не только детей, говорящих на языке стран Европы, но и юных лыжников из стран бывшего СССР — в Серфаус-Фисс-Ладисе много инструкторов, прекрасно владеющих русским языком.

Но не будет скучно и продвинутым, несмотря на юный возраст, лыжникам. Для начинающих фрирайдеров тут предусмотрены горки и трамплины. Да и сами учебные упражнения в детских горнолыжных школах Серфаус-Фисс-Ладиса весьма любопытные. Например, спуск под парусом или преодоление полос препятствий.

Самое удивительное, что катание с детьми на курорте Серфаус-Фисс-Ладисе — это не только удобно, но и выгоднее с точки зрения затрат. Так ски-пассы для детей до пяти лет здесь выдаются бесплатно, а для детей до 14 лет приобретаются по специальным детским тарифам, которые практически в два раза дешевле взрослых.

Если же вы считаете, что ваше чадо еще слишком мало для того, чтобы вставать на лыжи, но и оставлять его без совместного с семьей отпуска не хотите, то и это в Серфаус-Фисс-Ладисе не проблема. На курорте действуют ясли Мурмли и детский сад Берты, которые готовы принять детей от трех месяцев до пяти лет. Они оборудованы детским кинотеатром, башнями для лазанья и спальной зоной.

Есть чем заняться с детьми, если вдруг они устанут от катания. Первая в Европе детская канатная дорога, тематические парки «Индейская страна Берты» и «Динозавр-лес», детский паровозик Мурмли, — вот список лишь некоторых развлечений для детей помимо катания, которые есть на курорте.

Горы для тех, кто постарше

Но не стоит думать, что Серфаус-Фисс-Ладис ориентирован исключительно на детей, взрослым тут не менее интересно. Более 200 километров идеально подготовленных горнолыжных трасс и 68 канатных дорог и подъемников это гарантируют. На синие трассы приходится 47 километров, на красные — 123 километра, на черные — 28 километров, а еще 16 километров — ски-руты.

Столь большая протяженность трасс в Серфаус-Фисс-Ладисе обусловлена местным рельефом. Зона катания находится на высокогорном плато с перепадом высот от от 1 тысячи 200 до 2 тысяч 820 метров. При этом значительная часть трасс расположены выше уровня леса, что позволяет сделать их весьма широкими.

Lenta.Ru

Большое число лишенных леса склонов также дает возможность создать большую и при этом безопасную зону для фрирайда. Вообще любителям экстрима Серфаус-Фисс-Ладисе может предложить трассу для карвинга, скоростную трассу, могульные трассы и сноуборд-парки.

Впрочем, Серфаус-Фисс-Ладис отлично подходит и тем, кто только встает на лыжи или не слишком уверен в своих силах. Ведь все, что было сказано о детских горнолыжных школах касается и инструкторов, работающих со взрослыми: огромный опыт работы и знание русского языка. Поэтому если вы решили впервые приобщиться к горным лыжам, то лучшего места, чем Серфаус-Фисс-Ладис, для этого не найти, кажется, не только в Австрии, но и во всех Альпах.

Не только лыжи

Если же катание с гор все же надоест, то помимо горнолыжных склонов в Серфаус-Фисс-Ладис проложено около 30 километров трасс для катания на беговых лыжах. Если же хочется совсем отключиться от лыж и сноуборда, то можно спуститься по специальным трассам на санях, прокатиться на тобогане или пройти по хайкинговым тропам в снегоступах.

Серфаус-Фисс-Ладис известен и своими аттракционами, которые работают круглый год. Это гигантские качели в небе «Скайсвинг Фисс» (Skyswing Fiss) и закрепленный на тросах дельтаплан «Фиссер Флигер» (Fisser Flieger), на котором можно летать всей семьей, и зиплайн-аттракцион «Серфаусер Саусер» (Serfauser Sauser), и напоминающий американские горки скоростной спуск «Шнайзенфегер» (Schneisenfeger).

Lenta.Ru

А можно просто прокатиться на метро, ведь Серфаус — единственный поселок в мире, в котором действует собственная подземка. Это второе самое короткое метро в мире и однозначно самое высокогорное. И пусть единственная ветка насчитывает всего четыре станции, зато метро бесплатное и пользуется большим спросом не только у туристов, но и у местных жителей.

Причем метро используют не в экскурсионных, а именно в транспортных целях, для чего оно и строилось. К 1985 году Серфаус стал настолько популярен среди туристов, что на горных серпантинах стали образовываться огромные пробки, регулярно случались аварии. Местные жители решили, что метро, пусть и небольшое, способно решить транспортную проблему деревни, и оказались правы. Сейчас туристам запрещено пользоваться автомобилями на территории поселка — только в дни приезда и отъезда. В остальное время нужно пользоваться метро или автобусом, что создает в Серфаус-Фисс-Ладисе едва ли не лучшую экологическую обстановку во всех Альпах.

Но чем бы вы не занимались, вам наверняка придется столкнуться одной из главных особенностей Серфаус-Фисс-Ладиса — современной инфраструктурой. Дело в том, что этот курорт — один из самых молодых в Австрии и с самого начала строился с использованием самых современных технологий.

Многие подъемники здесь оснащены ветрозащитными колпаками и обогревом, искусственное освещение позволяет кататься ночью, во многих горных ресторанах работает бесплатный Wi-Fi, а ситуацию на склонах можно оценить, благодаря восьми веб-камерам. Большинство отелей также были построены недавно и обеспечивают высокий уровень комфорта и удобства. Словом, Серфаус-Фисс-Ладиса — это современный курорт, идеально подходящий для семейного отдыха.