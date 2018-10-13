5 фактов о Большом тихоокеанском мусорном пятне

5 неутешительных фактов о Большом тихоокеанском мусорном пятне

Как ни странно, не так уж много людей знает о существовании Большого тихоокеанского мусорного пятна. Это скопление разлагаемых и не разлагаемых отходов человеческой жизнедеятельности, которое дрейфует по воде. Неприглядная сторона пребывания людей на этой планете имеет множество лиц и Большое тихоокеанское мусорное пятно — лишь одно из них. Несколько фактов о нем будет, тем не менее, полезно знать каждому:

— Впервые пятно заметили в 1980-х, но тогда мало кого волновала проблема загрязнения планеты.

— Площадь Большого тихоокеанского мусорного пятна в три раза превышает площадь Испании.

— Это скопление мусора движется циклически — по течению между Японией и США.

Caroline Power/Facebook

— На 2018 год в пятне скопилось уже порядка 352 миллионов тонн мусора, и эта цифра увеличивается постоянно.

— На первый взгляд пятно выглядит вполне безобидно. Ложное представление создается из-за прозрачного пластика, который распался на миллионы мелких частиц и стал не заметен для невооруженного глаза. Но все намного серьезней, чем кажется: огромная масса, которая непрерывно губит морские организмы, куда больше, чем кажется. Всего таких "пятен" на планете пять, и Большое тихоокеанское — лишь одно из них.

Но есть и хорошие новости. По данным издания газеты The Guardian, в сентябре 2018 года компания The Ocean Cleanup начала масштабный проект по очистке. У побережья города Сан-Франциско в США был запущен плавучий барьер длиной 600 метров. По задумке создателей, благодаря устройству из океана можно будет извлекать около 5 тонн мусора ежемесячно.