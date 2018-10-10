Математик спроектировал уникальный ботанический сад

Когда математика Ганса Мунте-Кааса из Бергенского университета в Норвегии попросили помочь спроектировать новый ботанический сад для школы, он впал в растерянность — математика и растения сочетались слабо. Однако уже год спустя пытливый ум создал настоящее чудо — математический лабиринт, который будет представлен в следующем году в качестве победителя Абелевской премии, вручаемой выдающимся математикам современности.

Сооружение было названо «Лабиринтом Архимеда» и в итоге заняло площадь в 800 м2. Он расположен в Адиабате, тропическом саде, который берет свое название от адиабатического процесса, который происходит при прохождении влажного морского воздуха через горные цепи.

При разработке лабиринта Мунте-Каас начал с различных спиралей. Источником вдохновения послужила так называемая «архимедова спираль» — естественная кривая, которая часто возникает в различных аспектах природы, к примеру у поросли папоротника. А потом он просто совместил эту модель с так называемыми группами плоской симметрии — зацикленными 2D-паттернами, в виде которых часто исполняют узоры на кафельной плитке или на древней мозаике в средневековых зданиях.

Только 2 из 17 групп обладали теми характеристиками, которые были нужны математику, а именно зеркальной симметрией, чтобы они расходились в противоположных направлениях вне зависимости от точки пересечения. У одной группы решетка была в виде квадратов, а у другой в виде шестиугольников — Ганс выбрал вторую, чтобы «сделать лабиринт более увлекательным для прохождения». Кроме того, по его мнению шестиугольники имеют более органический вид и наводят на мысли о сотах.

Стены лабиринта состоят из тисовых деревьев, причем некоторые из них высажены в горшках, что позволяет изменять внутреннюю конфигурацию лабиринта. А поскольку сам лабиринт расположен неподалеку от аэропорта Берген, то фантастический дизайн можно рассмотреть и с воздуха. Уникальный сад открылся в минувшие выходные.

Посетителям, которые заглянут в него на конференции награждения, будет предложено пройти лабиринт, используя подсказки, разбросанные по всей его территории.