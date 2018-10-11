Где находится центр Вселенной

Средневековым ученым с определением центра Вселенной было просто. Земля — и все тут. Затем в центр мироздания поместили Солнце, ну а сегодня ученые и вовсе в растерянности: где этот самый центр Вселенной? Да и есть ли он вообще!

Собственно, лишь в начале прошлого века астрономы поняли, насколько грандиозна наша Вселенная. Открытие Млечного пути поразило всех до глубины души. Потом пришел Эдвин Хаббл и поразил всех еще раз, показав: за пределами Млечного пути еще миллиарды галактик. Теперь определить центр Вселенной стало монументальной задачей.

Как вообще найти центр в пространстве, которое постоянно расширяется? Если Вселенная конечна, это еще теоретически возможна. А если нет?

Центр Вселенной — это вы. Да-да, не удивляйтесь. В условиях бесконечной Вселенной каждый человек находится в центре своей собственной наблюдаемой Вселенной. Другого ответа у науки пока нет.