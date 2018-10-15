Самые глубокие места нашей планеты

Наша планета поистине уникальна, и в этом не может быть сомнений. Учёные изучают её уже не один век, но по-прежнему мы знаем о Земле очень мало. Один из способов выяснить, что же находится внутри планеты — пробурить глубокую скважину, что и делают специалисты в разных уголках мира. И вот несколько глубочайших мест, которые есть на Земле.

1. Кольская сверхглубокая скважина (Россия). Скважину начали бурить в Мурманской области в 1970 году, причём её создавали именно для изучения земной коры Учёные определили место, где, согласно расчётам, земная кора имеет минимальную глубину. Сейчас скважина законсервирована, но внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое рукотворное сооружение на Земле. Глубина Кольской скважины — 12 262 м.

2. Maersk Oil BD-04A (Катар). Эта скважина находится в нефтяном бассейне Аль-Шахин в Персидском заливе. В отличие от Кольской эта скважина использовалась для практических целей: из неё добывали нефть и газ. Официальное открытие состоялось в 1992 году, к 2008 году глубина скважины достигла 12 290 метров.

3. «Мир» (Россия). Это месторождение алмазов в Якутии начали разрабатывать в 1955 году. Сначала их искали на поверхности, а после приняли решение углублять карьер. Сегодня «Мир» имеет колоссальные размеры: диаметр 1 200 метров и глубину 525 метров.

Смотрите ролик и узнайте ещё о семи самых глубоких местах планеты.