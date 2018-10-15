Обнаружено поселение позднего неолита

В Иордании обнаружено «самое восточное» поселение позднего неолита

Группа исследователей из Польши, представляющих Ягеллонский университет, обнаружили на юге Иордании древнее поселение и ряд артефактов, датируемых эпохой неолита. На труднодоступных горных территориях специалисты нашли каменные стены и центральное здание поселения, вероятно, принадлежавшее его главе.

Неолит представляет собой второй крупный период Каменного века, следующий за палеолитом и «переходным» мезолитом. Разные культуры вступили в этот период в разное время, ан Ближнем Востоке он начался примерно 11 500 лет назад. Неолит считается периодом, когда от охоты и собирательства человечество стало переходить к земледелию и скотоводству, а среди каменных орудий стали появляться шлифованные и просверленные. Для позднего неалита характерно появление керамики, формирование зачатков организованного правосудия, окончательного утверждения скотоводства в качестве основного источника мяса, а также появления поселений, окружённых стенами.

Как отмечают авторы нового исследования, деревня, получившее название Мунката’а, представляет собой «самое восточное» поселение, относящееся к данному периоды истории человечества. Она располагалась между Египтом времён фараонов и Месопотамией времён цивилизации Шумер. Помимо этого, учёным удалось обнаружить ещё одну древнюю деревню — её назвали Файсалия.

В числе древних предметов, оказавшихся в распоряжении учёных, упоминаются керамические изделия, наконечники стрел и точильные камни.

По словам специалистов, их исследование является, в некотором роде, уникальным, потому что до сих пор никто не пытался проводить раскопки в неприступной горной местности. Учёные предполагают, что дальнейшие работы позволят обнаружить на данной территории нечто ещё более ценное с научной точки зрения. Как утверждается, на сегодняшний день о том, что происходило на территории Иорданании во времена позднего неолита, известно очень немного.