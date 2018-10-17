Ещё
Цена завтрака в московском отеле поразила россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цена завтрака в московском отеле поразила россиян 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Как говорится, красиво жить не запретишь, однако конкретный ценник деталей этой красивой жизни всегда приводит в изумление.
Пользователи соцсетей активно обсуждают меню завтрака в отеле Ritz-Carlton. Двойная порция всех утренних блюд для двух персон составила 95 тысяч рублей.
За такую сумму можно начать свой день с белужьей икры, стейка с трюфельным маслом, шампанского "Дом Периньон", разнообразных ассорти (мясное, рыбное, сырное). Также среди позиций — свежевыжатый сок, выпечка, яичница-глазунья.
Twitter
Кулинарные изыски по такой стоимости вызвали шквал комментариев, от ироничных до возмущенных. Кого-то удивило шампанское с утра (сразу вспоминается цитата из "Бриллиантовой руки"), кто-то пошутил, что отказавшимся от царского завтрака так и быть принесут кипятка и хлеба с вареньем.
На сайте отеля вскоре после появления фотографии в Сети удалили царский завтрак из меню, однако администрация отеля никак не прокомментировала это решение.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Узнаете ли вы этих знаменитостей прошлого?
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме58
Ужасающая история Бланш Монье4
Был ли Федор Крюков автором «Тихого Дона»
Какие сражения проиграл маршал Жуков6
Видео
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
11:38
Баснословно дорогие вещества
Вещи
Женщины, которые вели двойную жизнь
Люди
07:08
Узнаете ли вы этих знаменитостей прошлого?
Люди
11:23
Редкости, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни
Вещи
03:26
Странности нашего мира
Безумный мир
05:01
Мифы, в которые мы верили напрасно
Безумный мир
12:45
Драматические изменения планеты
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение