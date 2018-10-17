Цена завтрака в московском отеле поразила россиян

Как говорится, красиво жить не запретишь, однако конкретный ценник деталей этой красивой жизни всегда приводит в изумление.

Пользователи соцсетей активно обсуждают меню завтрака в отеле Ritz-Carlton. Двойная порция всех утренних блюд для двух персон составила 95 тысяч рублей.

За такую сумму можно начать свой день с белужьей икры, стейка с трюфельным маслом, шампанского "Дом Периньон", разнообразных ассорти (мясное, рыбное, сырное). Также среди позиций — свежевыжатый сок, выпечка, яичница-глазунья.

Twitter

Кулинарные изыски по такой стоимости вызвали шквал комментариев, от ироничных до возмущенных. Кого-то удивило шампанское с утра (сразу вспоминается цитата из "Бриллиантовой руки"), кто-то пошутил, что отказавшимся от царского завтрака так и быть принесут кипятка и хлеба с вареньем.

На сайте отеля вскоре после появления фотографии в Сети удалили царский завтрак из меню, однако администрация отеля никак не прокомментировала это решение.