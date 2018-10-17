Выставка «Божественная комедия Сальвадора Дали»

Впервые в Москве полный цикл из 100 подлинных ксилографий Сальвадора Дали к «Божественной комедии» Данте Алигьери представлена в Арт-центре «Ветошный».

Эта выставка еще никого не оставила равнодушным! Важнейший период в творчестве великого сюрреалиста открывает совершенно нового и мало известного публике Сальвадора Дали. Гении Сальвадора Дали и Данте Алигьери соединились в одно целое, что создает ощущение полного погружения в мир «Божественной комедии». Этому также способствует таинственная атмосфера, царящая на выставке.

Понимая, что рассмотреть и прочувствовать все 100 работ за одно посещение невозможно, организаторы выставки предоставляют возможность каждому посетителю получить абонемент, который дает право посещать выставку бесплатно неограниченное количество раз до ее окончания 13 января 2019 года.

Пресс— служба

Сто подлинных ксилографий, созданных Сальвадором Дали к юбилейному выпуску (650-летие Данте) «Божественной комедии» Данте Алигьери, представлены на выставке в Арт-центре «Ветошный». Подлинность коллекции подтверждается Министерством культуры Италии, которое дало разрешение на проведение выставки в Москве.

При этом в мире известны всего два полных собрания, готовых для экспонирования: одно находится в Фонде Гала в Фигерасе и не входит в постоянную экспозицию, другое принадлежит итальянскому коллекционеру и в настоящее время представлено на выставке в Арт-центре «Ветошный».

Наверняка многие зрители видели некоторые работы из цикла иллюстраций в сборных выставках, посвященных Сальвадору Дали. Но, как нельзя прочитать книгу, прочитав всего несколько глав, так нельзя узнать смысл и значимость Божественной комедии Сальвадора Дали, не увидев ее целиком. Каждая работа отсылает к содержанию и смыслам «Божественной комедии», и только все вместе дают возможность прочувствовать и оценить всё величие двух гениев — Дали и Данте.

Пресс-служба

Интересный факт: Данте Алигьери написал «Божественную комедию» еще в те времена, когда считалось, что Земля плоская. Годы написания с 1308 по 1321 гг.

Сложнейшая и редчайшая техника ксилографии, которую Сальвадор Дали использует для создания юбилейного выпуска, единственная способна передать эффект акварельного рисунка. По незнанию, многие недооценивают значимость и сложность этой графической техники. Процесс создания акварельных рисунков, которые стали основой для иллюстраций к «Божественной комедии», у Дали занял один год, а выпуск ксилографий — около пяти лет.

Для создания этих произведений мастер-гравер вырезал около 3500 деревянных печатных досок, каждой из которых соответствовал свой цвет и линия. В процессе печати отпечатки накладывались друг на друга. Попробуйте за время посещения выставки разгадать тайну техники ксилографии.

Дали был великим хулиганом и редкостным «троллем», что особенно прослеживается в его иллюстрациях. Художника всю жизнь влекла телесность, а поскольку в основу преисподней положена идея страдания, то его инфернальные пейзажи представляют собой апофеоз изнемогающей плоти.

Пресс-служба

В некоторых иллюстрациях к «Аду» художник использовал свои любимые «костыли», которые принципиально ничего не поддерживают, а Цербера Дали, вопреки всем мифологическим источникам, изобразил не собакой, а конем, поскольку живописцу просто-напросто нравилось это животное. Чистилище полно загадок, а почерк Сальвадора Дали в иллюстрация Рая живописный до неузнаваемости — это почерк зрелого художника.

Выставка продлится до 13 января 2019 года в Арт-центре «Ветошный» (Ветошный пер,13, напротив ГУМ, Гастроном №1)

Справки по телефону +7 (985) 7048478