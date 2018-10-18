Какой город в СССР был самый секретный

Были в СССР такие города, о которых никто не знал и жители которых в разговорах с «чужаками» были вынуждены указывать вымышленное место жительства. Появление первых советских закрытых городов было связано с разработкой новейших видов оружия. Многие из них и по сей день имеют статус ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований).

Самый первый и самый секретный

Секретные поселения с особым режимом — изобретение не советской госмашины. Первая территория подобного типа появилась в Великобритании ещё в 1915 году по причине открытия на границе между Англией и Шотландией завода по производству кордита (бездымного пороха). В начале 1943 года закрытое поселение было организовано в США в городке Лос-Аламос в связи с запуском Манхэттенского проекта (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия).

В СССР образование первого закрытого города также было обусловлено началом создания атомной бомбы. Советский Союз отставал в этом военном вопросе от США. Но благодаря усилиям разведывательной агентуры в Америке и Великобритании советское руководство получило данные, необходимые для ликвидации возникшего отставания.

11 февраля 1943 года было принято постановление Государственного комитета обороны СССР о старте практических работ по созданию ядерной бомбы. Изначально работы под руководством И. В Курчатова велись в секретной Лаборатории №2 Академии наук (ныне Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова).

После американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки СССР активизировал деятельность в атомной сфере. Для этого требовалось построить особый объект, который располагался бы в отдалении от столицы или других крупных городов.

В начале 1946 года место для такого объекта было найдено. 9 апреля 1946 года было принято постановление Совета Министров СССР об организации Конструкторского бюро (КБ) при Лаборатории №2 АН СССР в посёлке Саров в Горьковской области, недалеко от Серафимо-Дивеевского монастыря. В начале 1947 года КБ-11 (впоследствии город Арзамас-16) получило статус особого режимного предприятия. Здесь и была создана первая советская атомная бомба, испытанная в 1949 году.

Какие ещё существовали закрытые города

Со временем количество закрытых городов в СССР росло. Они возникали вокруг особо важных объектов, включая научно-исследовательские институты и предприятия по производству различных видов вооружения.

Крупные объекты ядерной промышленности располагались, помимо Арзамаса-16, в Свердловске-44, где до сих пор производят высокообогащенный уран, необходимый для производства ядерного оружия; в Челябинске-65, специализирующемся на выработке радиоактивных изотопов; в Снежинске, где появилась на свет мощнейшая термоядерная бомба «Кузькина-мать».

В 1950-х СССР, обеспокоенный производством на Западе биологического оружия, начинает изучение последствий его применения на базе учрежденного в 1954 году НИИ санитарии Минобороны СССР. Впоследствии здесь было налажено промышленное производство советского биологического оружия на основе вируса натуральной оспы. Здесь же разрабатывались и вакцины от самых опасных заболеваний, в том числе от лихорадки Эбола.

К самым важным военным закрытым объектам СССР можно отнести Габалинскую радиолокационную станцию на территории Азербайджана, задача которой заключалась в предупреждении о ракетно-ядерном ударе.

Чем была привлекательна жизнь в закрытом городе

В городах с особым режимом и жизнь была особой. Их нельзя было найти на карте, и название они получали по определенному принципу: к названию одного из ближайших населённых пунктов прибавлялся специальный номер.

Контрольно-пропускной режим секретных объектов был строжайшим. Например, учёные, работавшие в КБ-11 до середины 1950-х, могли выезжать из своего города только в служебные командировки.

Степень закрытости городов была неодинаковой. В некоторые из них пускали только сотрудников местных предприятий и проживавших с ними членов семей. Сегодня ЗАТО в разрешительном порядке могут посещать и другие родственники сотрудников, а иногда их открывают и для остальных людей.

Из-за особого режима закрытых городов их жителям приходилось терпеть определённые неудобства. Однако это компенсировалось надбавками к зарплате, а также созданием более благоприятных условий, чем в обычных советских городах. Здесь существовала вся необходимая инфраструктура, были доступны дефицитные продукты. Кроме того, уровень преступности в таких городах был ниже.