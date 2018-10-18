Самые страшные аэропорты мира

Международный аэропорт Гибралтара, принадлежащий британскому Министерству обороны, — один из самых опасных в мире. Дело в том, что его взлётно-посадочная полоса уходит в пролив, поэтому пилоты должны предельно точно выбирать место для посадки и уметь вовремя нажать на тормоз. Кстати, уникален аэропорт не только этим. ВПП здесь пересекается с автомобильной дорогой. Когда происходят взлёт или посадка, поток машин останавливается светофором. По счастью, аэропорт Гибралтара не очень оживлён, так что мучиться в затяжных пробках местным жителям не приходится.

Не меньше острых ощущений вызывает у пассажиров аэропорт Конгоньяс в Бразилии. Это второй по загруженности аэропорт страны и находится он всего в восьми километрах от центра мегаполиса Сан-Паулу. Пилотам при взлёте и посадке приходится маневрировать между небоскрёбами. Проблемы доставляет и взлётно-посадочная полоса: она частенько бывает мокрой и сколькой из-за дождей и непродуманной дренажной системы.

Непальский аэропорт имени Тенцинга и Хиллари тоже вызывает всплеск адреналина и у пилотов, и у пассажиров. Расположенный в горах аэропорт требует от лётчиков настоящего мастерства: сначала им необходимо совершить несколкьо сложных манёвров между скал, а потом резко направить самолёт вниз, чтобы оказаться на ВПП. При этом сама взлётно-посадочная полоса укорочена и завершается обрывом.

Смотрите видео и узнайте, чем пугают аэропорт Веллингтон в Новой Зеландии и аэропорт Густав III на карибском острове Сен-Бартельми.