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Объекты всемирного наследия, которые стоит увидеть 

Рамблер 2 часа назад
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО попадают объекты, созданные как природой, так и человеком. Их выбирает особая комиссия ООН, опираясь на Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, которая призывает защищать и сохранять культурные и природные ценности, которые являются достоянием человечества.
На 2018 год в список внесено 1 092 объекта, расположенных в 167 странах, ратифицировавших Конвенцию. Больше всего объектов, причисленных к всемирному наследию ЮНЕСКО, находится в Италии, Китае, Испании, Германии и Франции.
Россия входит в десятку стран с самых большим числом таких объектов. А вам доводилось их видеть?
1. Развалины города Дельфы, Греция.
2. Крепость «Тауэр» в Лондоне, Великобритания.
3. Государство Ватикан, Италия.
4. Кёльнский собор, Германия.
5. Софийский собор в Киеве, Украина.
6. Путь Святого Якова в Сантьяго-де-Компостела, Испания.
7. Королевский дворец в Аранхуэсе, Испания.
8. Соборная площадь в Пизе, Италия.
9. Город Верона, Италия.
10. Королевский холм Амбохиманга, Мадагаскар.
11. Монастырь «Баталья», Португалия.
12. Исторический центр Кракова, Польша.
13. Гора Немрут-Даг, Турция.
14. Древний город Чичен-Ица, Мексика.
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Места , Видео , ООН , ЮНЕСКО
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