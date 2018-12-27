Объекты всемирного наследия, которые стоит увидеть

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО попадают объекты, созданные как природой, так и человеком. Их выбирает особая комиссия ООН , опираясь на Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, которая призывает защищать и сохранять культурные и природные ценности, которые являются достоянием человечества.

На 2018 год в список внесено 1 092 объекта, расположенных в 167 странах, ратифицировавших Конвенцию. Больше всего объектов, причисленных к всемирному наследию ЮНЕСКО, находится в Италии, Китае, Испании, Германии и Франции.

Россия входит в десятку стран с самых большим числом таких объектов. А вам доводилось их видеть?

1. Развалины города Дельфы, Греция.

2. Крепость «Тауэр» в Лондоне, Великобритания.

3. Государство Ватикан, Италия.

4. Кёльнский собор, Германия.

5. Софийский собор в Киеве, Украина.

6. Путь Святого Якова в Сантьяго-де-Компостела, Испания.

7. Королевский дворец в Аранхуэсе, Испания.

8. Соборная площадь в Пизе, Италия.

9. Город Верона, Италия.

10. Королевский холм Амбохиманга, Мадагаскар.

11. Монастырь «Баталья», Португалия.

12. Исторический центр Кракова, Польша.

13. Гора Немрут-Даг, Турция.

14. Древний город Чичен-Ица, Мексика.