Самый длинный мост в мире появится в Китае

Уже завтра в Китае откроется самый длинный мост, на строительство которого ушло восемь лет и 20 миллиардов долларов.

Он соединит Гонконг, Чжухай и Макао. Его протяженность 55 км. Проект строительства был разработан по инициативе председателя КНР Си Цзиньпиня. Ожидается, что он посетит торжественное открытие.

Мост начали возводить еще в 2009 году, а завершили его строительство только в 2017. Он включает в себя три искусственных острова, а также самый длинный подводный тоннель в мире, через дельту Жемчужной реки. По словам создателей, такая постройка может прослужить около 120 лет. Мост крепкий и выдерживает землетрясения магнитудой 8 баллов. Он поможет сократить путь между Гонконгом и Чжухаем до получаса, вместо прежних трех часов езды.

Однако жители Гонконга опасаются, что теперь к ним приедет огромное количество туристов. Также водителям из Гонконга нужно будет специальное разрешение, чтобы прокатиться по новому мосту.

Защитники природы не в восторге от нового сооружения, ведь белые дельфины обитают именно в дельте Жемчужной реки, где находится мост. Его возведение может сильно повлиять на жизнь обитателей дельты.