Ученые записали «песню ледника»

Американские исследователи записали необычные звуки, которые издает шельфовый ледник Росса.

Геофизики наблюдали за изменениями крупнейшего шлейфового ледника в Антарктиде в течение двух лет. В это время ученые установили 34 высокочувствительных сейсмографа на шельфе. С помощью этих устройств удалось выяснить, что шельф "поет", как в шутку говорят исследователи. Чтобы услышать эту "песню", ученые ускорили записанные на леднике низкочастотные звуки примерно 1200 раз.

Эти необычные звуки, которые издает шельф, вызывают такие природные явления, как перепады температуры и сильнейшие ветра, дующие сквозь гигантские снежные дюны, покрывающие ледник Росса, из-за них происходят сильные вибрации поверхности массивной ледяной плиты.

Исследователи уверены, что "пение" можно использовать как инструмент для отслеживания изменений, которые происходят с ледником из-за глобального потепления.