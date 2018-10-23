19 способов обмана туристов в Индии

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Блогер Алексей Жирухин уверен, что индийцы знают намного больше, и предлагает рассмотреть самые популярные виды туристических разводов. Ведь не секрет, что белый турист в Индии воспринимается как богатый человек с «баксами», и чуть ли не каждый попытается с вас эти деньги поиметь.

1. Попрошайки

Самый частый способ выпросить у вас деньги. Попрошайки в туристических местах на каждому шагу. Это могут быть просто инвалиды с тарелкой, дети или мамаши с грудничками, просящие купить им молока.

Каждый старается выглядеть как можно более жалобно. Ладно уж бы они просто сидели и просили, так нет, некоторые настолько навязчивы, что могут идти с вами по несколько кварталов или вести вас в сторону молочной лавки. Не ведитесь и включайте полный игнор. Если дадите хоть одному, налетят другие, отбиться от толпы будет еще сложнее.

2. Тревел-агентства

Мошенники всегда давят на больные места туристов в их стране. Самая большая проблема Индии — транспорт. Билеты на поезда и автобусы очень сложно купить, я про это буду писать еще отдельно более подробно. Так вот, почти в каждом городе есть так называемые тревел-агентства, которые «помогают» в планировании путешествия по Индии, покупке билетов и бронировании отелей. Завлекают они в свои конторы обычно возможностью взять бесплатную карту.

Сервис действительно удобный, вы сидите в уютном офисе, вас угощают чаем, а менеджер активно прозванивает вокзалы и бронирует билеты. Вот только наценка на такие услуги просто космическая. Мы бы не узнали, сколько эти агентства наценивают, если бы не попытались самостоятельно вернуть один билет на поезд, который отменили. При стоимости билетов на двоих в 4500 рупий с нас в агентстве взяли 15 000 рупий. Неплохой бизнес, да?

Один билет в агентстве нам купить не смогли, когда мы пришли туда, нам вернули деньги за настоящую стоимость билетов, то есть практически в три раза меньше, чем мы платили. Видимо, хорошо еще, что вообще что-то вернули.

Деньги за еще один билет, по которому поезд отменили вообще, мы пока так и не смогли вернуть, так как менеджер находился в городе, из которого мы уехали. По телефону он, естественно, обещал все перевести на Western Union, но пока тишина. Билеты в Индии очень недорогие, но готовы ли вы переплачивать 200% за сервис — выбор ваш. Сложности тут могут быть еще в чем:

Так что, покупая билеты через подобные агентства, можете ожидать, что услуг, как и возврата денег, можно не получить. Возврат билетов через кассы может осуществить только их покупатель, то есть не вы.

3. Обналичивание денег с карты

Такую услугу тоже предлагают тревел-агентства. Просили 12% с суммы обнала, аргументируя это тем, что обналичивание в банкомате выйдет еще дороже. На самом деле это не так. К примеру, у нас при обналичивании с банкомата по карте Сбербанка комиссия составляла 100 рублей с любой суммы.

4. Сфотай меня

Многие прошаренные индийцы просят денег за то, что вы делаете их фотографию. Для этого, к примеру, специально одеваются в одежду садху, не дал денег — испортили фотографию или закрыли лицо. Ценник разный — от «сколько дашь» до конкретных сумм.

Самую большую наглость мы встретили на острове Элефанта в Мумбае. Бабуля поставила на голову бутылку и пристала к нам, чтобы мы ее сфотографировали. Мы выполнили ее просьбу, и она сразу же попросила за это денег. Не дали, сильно обиделась.

5. Фото крематория Маникарники

Продолжая тему фотографии, расскажу о самом запретном для фото месте в Варанаси. Официальных запретов на фотографии сгорающих трупов нет, но, пока идешь по набережной Ганга в сторону Маникарники с фотоаппаратом, каждый второй тебе говорит, что фотать там нельзя. А потом подходит «местная мафия» и предлагает свести с главным и помочь купить разрешение на фото. Мы попросили 10 минут, нам озвучили ценник в 10 000 рупий, естественно, мы отказались. Потом подошел другой, и мы за 1000 рупий договорились на 10 фотографий.

Что сделают, если не заплатить? От знакомых слышал, что могут разбить камеру. Согласитесь, 1000 рупий — недорого по сравнению с риском потерять оборудование на 100 000 рублей. Можно попробовать сделать фото, пока никто не видит. У меня получалось, когда я хотел сделать несколько ночных кадров, но это на свой страх и риск.

6. Такси

Нужно заранее договариваться, что включено в стоимость проезда по городу или между ними. Если вы договорились на определенную цену, вас могут потом попросить доплатить за кондиционер, багаж, платные дороги, парковки и за каждую остановку, которую вы сделали по пути.

7. Гостиницы

По фото все гостиницы выглядят намного лучше, чем на самом деле. Еще бывают проблемы с горячей водой и интернетом. Поэтому, прежде чем отдать деньги, проверьте номер. Но это ерунда по сравнению с тем, что забронированный вами номер через букинг могут отдать кому-то, не дождавшись вашего приезда. У нас такое случалось в Удайпуре, когда забронированный номер через тревел-агентство отдали кому-то, кто приехал с деньгами раньше. Нас заселили в другую гостиницу, которая была ниже по качеству.

8. Массажист

К вам подходит человек, здоровается и неожиданно начинает делать массаж рук, плеч, постепенно переходит к голове. Местные спецы знают, как быстро доставить удовольствие, было реально приятно. После массажа говорят ценник. Вместо 300 рупий отдал полтинник, и он отвязался. Следующему массажисту, который попытался меня схватить за руку, чуть не дал с локтя.

9. Экскурсовод

Рядом с вами идет индиец, здоровается, спрашивает, были ли уже здесь, и, получив отрицательный ответ, начинает рассказывать о достопримечательностях, историю местности и разные интересные факты. По завершении просит оплатить свои услуги экскурсовода.

В Каджурахо один местный ходил за нами полдня, рассказывал что-то и сразу уточнил, что это бесплатно, а после попросил в качестве сувенира российские деньги. Ну мы дали ему… 1, 2 и 5 рублей… видели бы вы в этот момент его глаза… Еще он попытался выпросить у нас бумажные, но мы сказали, что все разменяли на рупии.

10. Разное меню

В кафе и ресторанах есть такой прикол — в меню на английском и хинди могут быть разные цены. Местные, естественно, зная родной язык, платят в одном и том же с вами месте более низкую цену. Если не лень и сможете соотнести, попробуйте сравнить.

11. Билеты в автобусе

Тоже могут быть разные для местных и для туристов. С пляжа до ближайшего города на Гоа мы катались каждый день. Первые два дня за один и тот же маршрут мы платили разную сумму — то 30, то 40, то 50 рупий. Когда выяснили, что цена проезда на одного 30, стали отдавать чисто эту сумму.

12. Сдача

Удивительно, но в Индии такая проблема со сдачей — почти ни у кого ее нет. Таксисты, тук-тукеры пожимают плечами, если им дали крупную сумму, в ожидании, что вы плюнете и подарите им сдачу, а продавцы могут еще что-то на нее вам продать. Так что всегда держите при себе мелочь, чтобы рассчитаться без сдачи.

13. Помощники

В Индии постараются решить любую вашу проблему — показать дорогу прямо до места, донести вещи и еще много чего в этом роде, но не думайте, что это все по доброте душевной. Если вам помогают, значит, им это выгодно. Это может вылиться в просьбу оплатить их помощь или в наценку на товар, отель, услугу магазина, куда они привели.

У нас отменили поезд из Каджурахо в Дели, и мы решили поехать на автобусе. Зная о нашей проблеме, один товарищ на автовокзале предложил узнать, едут ли сейчас в столицу порожняком такси. Позвонил куда-то, поговорил на хинди, и — о чудо! — именно сейчас в Дели выезжает пустое такси и можно почти за бесплатно туда доехать, а стоит это удовольствие всего 17 000 рупий. Все здорово, но мы до этого узнали, что такси реально стоит 15 000, а этот товарищ решил на пустом месте заработать 2000 рупий.

14. Неправильные билеты

На вокзалах вам могут «помочь» найти нужный поезд, посмотрят билет, обнаружат, что он «поддельный», и тут же предложат купить у них «настоящий».

15. Магазины от экскурсовода

После экскурсии с вероятностью 99% вас отвезут в магазин, где проведут бесплатный мастер-класс, а потом предложат купить товары собственного изготовления. По факту товары окажутся теми же самыми, что и на улицах, только с ценами в 3-4 раза дороже.

16. Подарки от продавцов

Никогда не принимайте подарков от продавцов всяких безделушек. Это психологический прием, который рассчитан на то, чтобы вы что-то купили. Стоимость этой безделушки уже заложена в маржу товара, который вы купите. По факту лавки недалеко от этой могут быть с таким же товаром, но более гуманными ценами.

17. Цена товара

В Индии почти на каждом товаре указана цена в рупиях (на бутылке с водой, банке пива, пакете, коробке). Продавцы любят накинуть сверху еще 10-20 рупий, так что внимательно проверяйте маркировку.

18. Вода в бутылках

Воду, которую продают в бутылках, могут разливать прямо за углом из-под крана. Обязательно посмотрите, новые ли крышки и есть ли на них дополнительная упаковка из полиэтилена. А вообще, лучше покупать газированные напитки, их точно там не подделывают.

19. Такого отеля нет

Обязательно пользуйтесь офлайн-навигатором и отмечайте забронированные отели. Таксисты и тук-тукеры по названию отеля и адресу могут сказать, что такого нет, и увезти в другой, который хуже по качеству и дороже по цене, где ему, естественно, заплатят за клиента.

Запомните! Каждый раз при знакомстве вас могут спросить, первый ли раз вы в Индии. Если вы отвечаете, что первый, то это сигнал, что вас можно развести на деньги. Как только мы отвечали, что уже три недели тут и все знаем, разного рода помощники и мошенники сразу ретировались в неизвестном направлении. Честные люди тут тоже есть, но они никогда не пристают. И если вам действительно нужна помощь, то вам ее окажут. В Мумбае молодой человек нам здорово помог в поиске нашего автобуса, созвонился с водителем и нашел нам тук-тук, при этом не взяв ни рупии, хотя мы ему предлагали.

Для путешествия по Индии нужно иметь хорошее чувство юмора. Ну попытаются вас обдурить или продать бусы в два раза дороже, от вас сильно не убудет, а этим бедным людям один раз поесть и большой жирный минус к карме. Кстати, о карме. Она тут хорошо проверяется, за три недели путешествия мы остались живы и здоровы, ни разу не отравились, вещи остались целы.