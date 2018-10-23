Острова, на которых точно не стоит отдыхать

Когда смотришь на фотографии райских островов, так и хочется отправиться в путешествие и наслаждаться беспечным отдыхом на уединённом пляже. Впрочем, если на Земле и другие острова, и туда вам вряд ли захочется поехать.

1. Нукухива в Тихом океане. Остров — часть Французской Полинезии, здесь есть не только милые деревушки, но и небольшой аэропорт. Впрочем, хоть и выглядит островок симпатично, собирать чемодан не стоит: там живут племена, практикующие каннибализм. Последний такой случай был зафиксирован в 2011 году.

2. Барсакельмес, Казахстан. Остров находится у западного побережья Аральского моря. С казахского языка название острова переводится примерно как «пойдёшь — не вернёшься». Это не пустые слова. У Барсакельмеса дурная репутация: ходят легенды о том, что люди, приехавшие на остров, впадали в ужас и бежали оттуда, бросив пожитки. А когда они возвращались в родные места, оказывалось, что прошли уже недели и годы, хотя им казалось, что они отсутствовали всего несколько дней. Ещё поговаривают, что во времена СССР на Барсакельмесе испытывали биологическое оружие.

О других островах, куда лучше не совать носа, узнайте из видео.