Кто бродит по заброшенным паркам аттракционов

Прогулки по заброшенным зданиям — удовольствие специфическое и не каждому по вкусу. Впрочем, любители острых ощущений не могут отказаться себе в посещении таинственных мест с сомнительной репутацией. У одним из таких жутких мест считаются парки развлечений. Там для смельчаков настоящее раздолье: аттракционы, покрывшиеся ржавчиной, пугающе скрипящие карусели и павильоны, в которых бродят призраки.

Nara Dreamland — заброшенный парк аттракционов в Японии. Парк открыли в 1961 году, и проработал он больше четырёх десятилетий. Парк закрылся из-за убытков, поскольку популярностью он не пользовался и посетителей было мало. В августе 2006 года все работники покинули Nara Dreamland и больше не вернулись сюда. Если прогуляться по парку, то покажется, что люди ушли в одночасье: большинство аттракционов по-прежнему неплохо выглядят, автоматы с игрушками почти не пострадали от времени. Но при этом в большинстве павильонов уже проросли деревья, карусели обвили лианы, так что обстановка напоминает не то сказочный лес, но то апокалиптический пейзаж.

После закрытия парк обнесли забором, вход на территорию запретили. Сейчас Nara Dreamland охраняется полицией, но смельчаки всё же пробираются туда, чтобы увидеть полумистические картины.

О других парках развлечений, где когда-то шумели детские голоса, а сейчас оглушает тишина, смотрите рассказ в ролике.