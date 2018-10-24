Что означают звезды в отелях и на что они влияют

Даже самый неприхотливый путешественник знает, что трёхзвездочный отель в Турции отличается от аналогичного, например, в Испании. В первом случае комфорт будет под вопросом, а во втором точно будет все необходимое: уютный и чистый номер, кондиционер, удобная кровать.

Оказывается, звезды на отелях говорят не о качестве сервиса, а о соответствии отеля списку параметров и услуг. Поэтому неудивительно, что «звездность» отелей в разных странах отличается. Даже в одной стране критерии для городских и пляжных отелей различаются. Логика здесь ясна: во многих городах поблизости попросту нет моря. Если ставить звезды за расположение отелей на побережье, то в Москве или Лондоне не будет ни одного пятизвездочного отеля.

Мало кто знает, но некоторые отели не ограничиваются пятью звездами. В мире есть несколько гостиниц, которые называют семизвездочными. Несмотря на то, что мировой рейтинг отелей ограничивается пятью звездами, владельцы роскошных отелей присвоили себе семь. Это сделано для того, чтобы показать статус и превосходство таких отелей над другими.

Первый в мире отель, в описании которого прозвучала фраза про семизвездочность — «Бурдж-эль-Араб» в ОАЭ. Обычных номеров в «Бурдж-эль-Арабе» нет. Каждый состоит из двух этажей, а самый маленький занимает площадь 170 м2, а самый большой — 780 м2. Стоимость за ночь на 1 человека: от 111 447 рублей.

Каждая страна применяет собственные критерии для определения «звездности» отеля. Поэтому эксперты советуют выбирать место размещения не только по тому, сколько звёзд оно имеет. Лучше всего читать отзывы на сайтах бронирования. Чем их больше — тем лучше. Так вы точно узнаете, в каких условиях вам предстоит жить.

Поищите расположение отеля на карте. Так можно легко узнать его удалённость от моря или главных достопримечательностей города.

Не забудьте посмотреть фотографии. Желательно искать те, которые публиковали бывшие постояльцы отеля. Они вряд ли будут отретушированы в фоторедакторах.