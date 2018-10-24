Сваливать некуда: как люди разрушают планету

Сваливать больше некуда: как люди разрушают планету

Редкие ужасающие фотосвидетельства того, что люди делают с собственной планетой. Совсем скоро такую картину мы будем наблюдать повсеместно — хотим мы это видеть или нет.

В мировой океан ежегодно попадает порядка семи миллиардов киллограммов пластика. Он разлагается более тысячи лет или же не разлагается вовсе. Морские животные и птицы принимают отходы за пищу (например, за медуз). При вскрытии у многих из них во внутренностях находят мусор: осколки пластика и прочие отходы.

Более 60% всего мусора на планете — это пластик. Вещи, сделанные из этого материала, не только не разлагаются, но и выделяют при горении вредные вещества, способные убивать не только животных, но и людей.

В нашей фотогалерее — несколько примеров того, что стало с Землей после того, как человечество вступило в эпоху так называемого промышленного прогресса.

Несмотря на то, что люди изобрели множество полезных вещей, была сделана масса интересных открытий, до сих пор нет четкого понимания, что делать и как перерабатывать все те отходы, которые появляются в процессе пребывания человека на планете.