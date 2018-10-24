Ещё
Сваливать некуда: как люди разрушают планету
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сваливать больше некуда: как люди разрушают планету 

Рамблер 10 часов назад
Редкие ужасающие фотосвидетельства того, что люди делают с собственной планетой. Совсем скоро такую картину мы будем наблюдать повсеместно — хотим мы это видеть или нет.
В мировой океан ежегодно попадает порядка семи миллиардов киллограммов пластика. Он разлагается более тысячи лет или же не разлагается вовсе. Морские животные и птицы принимают отходы за пищу (например, за медуз). При вскрытии у многих из них во внутренностях находят мусор: осколки пластика и прочие отходы.
Более 60% всего мусора на планете — это пластик. Вещи, сделанные из этого материала, не только не разлагаются, но и выделяют при горении вредные вещества, способные убивать не только животных, но и людей.
В нашей фотогалерее — несколько примеров того, что стало с Землей после того, как человечество вступило в эпоху так называемого промышленного прогресса.
Несмотря на то, что люди изобрели множество полезных вещей, была сделана масса интересных открытий, до сих пор нет четкого понимания, что делать и как перерабатывать все те отходы, которые появляются в процессе пребывания человека на планете.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настоящая история графа Монте-Кристо8
Каким был секс в Средневековье
Факты, о которых в школе не рассказывали11
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах
Древние изобретения, которые наука пока не объясняет
Видео
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
10:00
Откуда взялась технология «Стелс»
Безумный мир
12:01
Кто бродит по заброшенным паркам аттракционов
Места
04:56
Факты, о которых в школе не рассказывали
Безумный мир Люди
03:54
Почему Билл Гейтс лишил детей наследства
Люди
05:23
Древние изобретения, которые наука пока не объясняет
Безумный мир
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
03:44
Исполины, жившие на нашей планете
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение