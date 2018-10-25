Дороги, по которым лучше не ездить

Любители автотуризма проводят на шоссе и магистралях часы. Но есть в мире дороги, куда лучше не отправляться, если вы не хотите нарваться на опасные приключения.

1. Пассаж дю Гуа, Франция. Путешественники, которые не прочь насладиться морскими пейзажами, окружающими эту дорогу, должны быть предельно внимательны. Дело в том, что в определённые часы её затапливает приливами. Водители, которые не успели добраться до конечно точки, вынуждены забираться на специально выстроенные башни.

2. Дорога Зожи-Ла, Индия. Дорога соединяет селения Ладакх и Кашмир и представляет собой узкий путь, пробитый на скале на высоте 3 500 метров над уровнем моря. На дороге нет ни покрытий, ни защитных ограждений, поэтому несчастные случаи тут — не редкость.

3. Айр Хайвей, Австралия. Прямая магистраль длиной почти 1 700 километров кажется абсолютно безопасной. Но именно идеальность дороги и вызывает гибель людей. Монотонное движение по прямой трассе и однообразный пейзаж навевают сон, поэтому даже стойкие водители нередко засыпают здесь за рулём. Как итог — десятки погибших ежегодно.

4. Патиопуло-Пердикаки, Греция. Расположенная на высоте узкая траса покрыта выбоинами и почти каждые 500 метров поворачивает. Во время дождей покрытие размывает, оно становится скользким, а поскольку вдоль трассы нет ограждений, езда по ней превращается в опасный аттракцион.