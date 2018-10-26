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Знаменитое Голубое озеро в Альпах испарилось
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Знаменитое Голубое озеро в итальянских Альпах испарилось 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Исчезновение воспетого поэтами водоема обнаружил итальянский фотограф Марко Пульезе, приехавший сделать снимки озера.
Итальянский фотограф Марко Пульезе приехал на Голубое озеро, чтобы сфотографировать эту живописную, воспетую поэтами местность. Однако он был шокирован, когда увидел вместо воды лишь следы грязи на дне чаши озера. Для сравнения Пульезе опубликовал в своем фейсбуке два снимка, сделанных с разницей в один год — Голубое озеро в октябре 2017 года и оно же в октябре 2018 года.
«Если кто-то еще этого не делает, то сейчас самое время начать думать о том, чтобы меньше тратить воду. Вчера мне было больно видеть состояние Lago Azzurro. На прошлой неделе я заметил нехватку воды в озере Val di Mello. И вот — еще одно подтверждение. Этот год был жарким, с небольшим количеством осадков. Наше озеро Como тоже низкое», — отметил фотограф в комментарии к снимку.
Lago di Motta, имеющее второе поэтическое название Lago Azzurro (Голубое озеро), находится в итальянской провинции Сондрио на высоте 1853 метра. В 2005-2006 году озеро уже пересыхало, но в 2007 году было искусственно наполнено водой.
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