Ещё
Монови: город, в котором живет один человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Монови: город, в котором живет один человек 

Рамблер 7 часов назад
Фото: wikipedia.org
В округе Бойд штата Небраска находится городок Монови — самый малонаселенный пункт в США.
В 30-е года прошлого века в Монови насчитывалось 150 жителей, а теперь здесь живет только один человек, и это 84-летняя Элси Эйлер.
marco antonio torres/CC BY-SA 2.0
В 2004 году умер муж Элси, и она осталась здесь в одиночестве, но, как она говорит, не от безысходности: у женщины есть двое взрослых детей, к которым она может переехать в любой момент, но Эйлер нравится жить именно здесь, в Монови.
Andrew Filer/CC BY-SA 2.0
В городе Элси основала библиотеку в честь покойного мужа, продолжает работать в баре, который открыл ее супруг. Ну и самое главное — Эйлер является мэром Монови, заполняет все необходимые бумаги и платит налоги, чтобы населенный пункт не исчез с карт и из государственных реестров.
Утром Элси Эйлер открывает бар и ждет посетителей, которых, по ее словам, достаточно. К ней заходят друзья и знакомые из соседних населенных пунктов, дальнобойщики и даже туристы из самых разных концов света, которые наслышаны об этом месте и его деловой жительнице.
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем промышляли банды в СССР во время войны
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах
Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину21
Кто живет в глубинах океана
Драгоценности, отомстившие владельцам1
Видео
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
06:19
Кто живет в глубинах океана
Безумный мир Места
04:04
Драгоценности, отомстившие владельцам
Вещи
12:40
Отчаянные самозванцы, выдававшие себя за других
Люди Истории
06:54
Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину
Истории Люди
04:19
Женщину на картине Пикассо приняли за лестницу
Вещи Истории
05:14
Вещи, которые существуют в единственном экземпляре
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение