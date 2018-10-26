Монови: город, в котором живет один человек

В округе Бойд штата Небраска находится городок Монови — самый малонаселенный пункт в США.

В 30-е года прошлого века в Монови насчитывалось 150 жителей, а теперь здесь живет только один человек, и это 84-летняя Элси Эйлер.

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В 2004 году умер муж Элси, и она осталась здесь в одиночестве, но, как она говорит, не от безысходности: у женщины есть двое взрослых детей, к которым она может переехать в любой момент, но Эйлер нравится жить именно здесь, в Монови.

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В городе Элси основала библиотеку в честь покойного мужа, продолжает работать в баре, который открыл ее супруг. Ну и самое главное — Эйлер является мэром Монови, заполняет все необходимые бумаги и платит налоги, чтобы населенный пункт не исчез с карт и из государственных реестров.

Утром Элси Эйлер открывает бар и ждет посетителей, которых, по ее словам, достаточно. К ней заходят друзья и знакомые из соседних населенных пунктов, дальнобойщики и даже туристы из самых разных концов света, которые наслышаны об этом месте и его деловой жительнице.