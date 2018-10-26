Хэллоуин в «Ёрше»: страшно круто!

26 и 27 октября сеть пивных ресторанов «Ёрш» приглашает на Хэллоуин!

С каждым годом все больше и больше людей отмечают Хэллоуин, наряжаясь и гримируясь в самую разнообразную «нечисть». Вампиры, монашки, ведьмы, оборотни, гномы — все собираются вместе в самых разных местах, чтобы вместе от души повеселиться и похвастаться оригинальным костюмом.

Специально к самому «страшному» празднику в «Ёрше» приготовили приятные сюрпризы: каждый, кто придет в костюме и осмелится напугать прохожих, получит «зверский» коктейль. А тем, кто не успел разукраситься, поможет армия аквагримеров!

Все герои Хэллоуина встречаются 26 и 27 октября в ресторанах «Ёрш».