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Хэллоуин в «Ёрше»: страшно круто!
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Хэллоуин в «Ёрше»: страшно круто! 

Партнерский материал 4 часа назад
Фото: партнерский материал
26 и 27 октября сеть пивных ресторанов «Ёрш» приглашает на Хэллоуин!
С каждым годом все больше и больше людей отмечают Хэллоуин, наряжаясь и гримируясь в самую разнообразную «нечисть». Вампиры, монашки, ведьмы, оборотни, гномы — все собираются вместе в самых разных местах, чтобы вместе от души повеселиться и похвастаться оригинальным костюмом.
Специально к самому «страшному» празднику в «Ёрше» приготовили приятные сюрпризы: каждый, кто придет в костюме и осмелится напугать прохожих, получит «зверский» коктейль. А тем, кто не успел разукраситься, поможет армия аквагримеров!
Все герои Хэллоуина встречаются 26 и 27 октября в ресторанах «Ёрш».
Подробности на сайте.
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