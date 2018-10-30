10 самых дешевых стран для покупки дома

В последние годы стоимость жизни в таких странах, как США, Великобритания, Австралия или Франция, резко возросла. Но, если вы готовы покинуть свою страну и исследовать мир, то вы можете рассмотреть другие страны, где стоимость проживания не так высока. Итак, если у вас есть сильное желание переехать, то ознакомьтесь со следующими 10 странами:

1. Камбоджа

Камбоджа — не та страна, которая приходит на ум, когда думаешь о тропическом раю. Несмотря на это, жить там очень дёшево по сравнению с другими тёплыми странами. Роскошный дом с четырьмя спальнями и бассейном будет стоить всего около 600 долларов в месяц. Приятный дом с тремя спальнями можно купить здесь всего за 20 000 долларов. И всего за 2000 долларов в год можно нанять садовника и горничную.

2. Эквадор

Эквадор во многом похож на Соединенные Штаты. Там даже используют доллар США в качестве валюты. В Эквадоре дешевле есть в ресторанах, чем готовить самому в США. Там можно купить дом за 50 тысяч долларов и нанять обслуживающий его штат прислуги.

3. Мексика

Несмотря на то, что Мексика не является богатой страной, там есть несколько приличных для проживания районов со всеми удобствами. В Мексике можно жить на 700 долларов в месяц, включая затраты на аренду жилья, развлечения и покупку продуктов питания.

4. Аргентина

Аргентина в течение многих лет является популярным туристическим направлением. Аргентина славится богатой историей, там можно встретить много хороших ресторанов и интересных достопримечательностей. Стоит отметить, что жить здесь не так дорого. Хороший дом можно приобрести за 139 тысяч долларов, что намного дешевле покупки дома в США.

5. Вьетнам

Вьетнам также пользуется популярностью у туристов последние несколько лет. Раньше иностранцам было запрещено покупать здесь недвижимость, но в последнее время политика изменилась. Во Вьетнаме много люксовых домов с видом на пляж, но если знать, где искать, то можно купить хороший дом за 25-50 тысяч долларов.

6. Таиланд

Многие мечтают жить в этом райском месте. Удивительно, но недвижимость здесь не слишком дорогая. Небольшой домик можно приобрести за 30 тысяч долларов, а побольше и поуютней за 60 тысяч. Более того, в Таиланде можно хорошо сэкономить на еде, которая здесь продается очень дешево.

7. Болгария

Болгария богата древней архитектурой и красивыми пейзажами. Стоит отметить, что если ваш доход равен 1500 долларов в месяц, то в Болгарии вы считаетесь высшим классом. Хороший дом можно купить примерно за 20 тысяч долларов.

8. Венгрия

Венгрия также очень популярна у туристов. Те, кто покупают дом для отдыха, обычно постоянно проводят там время. Кроме того, по сравнению с другими странами, купить в Венгрии дом — не слишком дорогое удовольствие. Большой дом на огромном участке земли продается всего за 90 тысяч долларов.

9. Албания

Тёплый и солнечный климат Албании делает её привлекательной страной для отдыха и путешествий. Большой пентхаус в Албании стоит около 150 тысяч долларов. Считается, что по сравнению с ценами в Америке это не дорого.

10. Колумбия

В Колумбии хорошая еда стоит 5 долларов. Стоимость аренды также очень дешевая — от 400 до 450 долларов в месяц. Однако следует иметь в виду, что в Колумбии жилые кварталы отличаются друг от друга по классам. Если вы живете в районе премиум класса, то готовьтесь заплатить больше. Вместе с покупкой дома по приятной цене вы получите уникальный ландшафт, удивительную архитектуру и прекрасную погоду. ​