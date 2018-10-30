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Аномальные места, пугающие туристов
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Аномальные места, пугающие туристов 

Рамблер 3 часа назад
На нашей планете есть места, куда опасаются отправляться даже бывалые и много видевшие путешественник. У этих уголков дурная слава: там людям являются призраки, слышны странные голоса, там туристов охватывает безумие.
1. Броккен, Германия. Место расположено на самой высокой точке горы Гарц на высоте 1 140 метров. Легенда гласит, что именно здесь в ночь с 30 апреля на 1 мая собираются ведьмы и устраивают шабаш, празднуя Вальпургиеву ночь. А в другое время здесь наблюдают «броккенского призрака». Явление состоит в том, что человек, стоящий спиной к заходящему солнцу, видит на скоплении облаков или в тумане гигантскую человеческую фигуру с радужным ореолом.
2. Колодец Тора, США. Колодец Тора находится мыса Перпетуа в штате Орегон. Природная впадина диаметром 5 метров завораживает и одновременно пугает поведением. Во время прилива её заливает вода, которая внезапно выстреливает на высоту до 6 метров, падает вниз и тут же исчезает.
3. Берег скелетов, Намибия. В национальном парке Намибии есть место, где из песчаных дюн выглядывают останки кораблей. Пейзаж выглядит сюрреалистично, ведь до окена придётся пройти не менее полукилометра. Когда-то эти корабли пришвартовывались к берегу, а движущиеся пески утаскивали их вглубь материка.
Как люди десятилетиями блуждали Голосовом овраге, кто может попасть в Сад чудовищ и какой отель вдохновил Стивена Кинга на написание триллера «Сияние», узнайте из видео.
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