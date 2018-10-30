Древние подземные города, которые стоит увидеть

Сегодня градостроители предпочитают небоскрёбы. Высотки экономят городские площади, позволяя на небольшом участке земли обустроить жилье для тысяч человек, магазины, офисы, кинотеатры. Но когда-то человечество не возводило высоченные дома, а спускалось под землю и обустраивало быт там. Подземные города древности и поныне привлекают туристов и интригуют учёных.

Один из крупнейших подземных городов — турецкий Деринкую. Он находится в Каппадокии и занимает примерно 4 квадратных километра. В глубину Деринкую уходит на 55 метров. К сегодняшнему дню специалисты исследовали восемь уровней, но предполагается, что город имеет 20 этажей. Учёные считают, что одномоментно в городе жили 20 000 жителей и домашний скот. А вот относительно истории города специалисты не так единодушны. Министерство культуры Турции говорит о том, что Деринкую создали фригийцы-переселенцы в 8-7 веке до нашей эры. А вот по другой версии город появился ещё в 2000-1900 годах до нашей эры хаттами, народом, населявшим эту территорию в древности. Так или иначе, планировка города очень продуманна. Здесь есть 52 вентиляционные шахты, которые и по сей день позволяют без проблем дышать даже на нижних уровнях. По этим же шахтам в город поступала дождевая вода, часть которой накапливалась в колодцах. На верхних уровнях города размещались жилые помещения, школы, продуктовые склады, церкви, столовые. На 3-4 этажах были оружейные хранилища, мастерские и цеха. На нижних уровнях были помещения, где собирались представители общин и семей. Кроме того, из города есть около 600 выходов на поверхность, причём многие выходы были замаскированы. Но зачем люди переселились под землю и создали там громадный город? Почему они в какой-то момент покинули его? На эти вопросы пока ответы не найдены.

А какие ещё подземные города есть на планете? Узнайте об этом из видео.