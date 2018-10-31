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Наводнение в Венеции: когда стихия завораживает
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Наводнение в Венеции: когда стихия завораживает 

Рамблер 9 часов назад
Рекордные дожди в Венеции вызвали сильнейшее наводнение в Венеции, исторический центр города ушел под воду на 75%. В понедельник, 29 октября, к пяти часам вечера уровень воды достиг 156 см, был объявлен красный — наивысший — уровень метеоопасности.
Это наводнение признано одним из самых сильных после войны. В 1966 уровень воды повышался до рекордных 194 см, с тех пор было несколько наводнений, когда вода поднималась выше 150 см. Такой же уровень "высокой" воды — 156 см — был зарегистрирован в декабре 2008 года.
Мэр города распорядился эвакуировать площадь Сан-Марко, пока уровень воды не снизится. Также сообщается, что в соборе святого Марко, расположенном на от наводнения пострадал мозаичный пол, уровень воды в нем доходил до 90 см.
Во вторник уровень погодной опасности был снижен до "оранжевого" и пока таким и сохраняется.
В нашей галерее — фото затопленных улиц, а также туристов и местных жителей, которые несмотря ни на что не стали покидать город.
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