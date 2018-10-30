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Один из гавайских островов исчез
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Один из гавайских островов исчез 

Рамблер 6 часов назад
Фото: US Fish and Wildlife
Ист-Айленд исчез после урагана, бушевавшего в Тихом океане в начале октября. К такому выводу пришли специалисты Гавайского университета, изучив снимки со спутника.
Ученые предполагали, что этот остров может рано или поздно уйти под воду, однако не ожидали, что это произойдет так быстро. Во всем виноват мощный ураган "Валака", которому была присвоена четвертая категория.
На Ист-Айленде обитали зеленые морские черепахи и тюлени-монахи — животные, чье существование находится под угрозой исчезновения.
Ученые отмечают, что, вероятно, ни тюлени, ни черепахи не пострадали от шторма, так как к этому времени года они покидают остров. Тем не менее, животные потеряли место обитания, и непонятно, какая судьба ждет эти редкие виды.
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