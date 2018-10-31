Курс правоведения по Гарри Поттеру в университете Индии

Национальный университет юридических наук в Калькутте анонсировал курс о правовых принципах в Поттериане.

Он запланирован на зимний семестр 2018-2019. Студентам предстоит изучить классовые проблемы в обществе на примере ситуации с домашними эльфами и с дискриминацией оборотней. Кроме того, в течение курса будут обсуждаться проблемы преступлений на примере "непростительных заклятий", которые считались незаконными в мире волшебников, и наказаний, которые связаны с условиями содержания в Азкабане. Отдельными темами в курсе будут рассмотрены бюрократия на примере министерства магии, работа экономики на примере банка Гринготтс, пропаганда в СМИ на примере газеты "Ежедневный пророк".

Автор курса "Связь между фантастической литературой и законом на примере Поттерианы Роулинг" Шувика Кумара считает, что благодаря новой дисциплине студенты станут ответственнее относиться к политическим и социальным проблемам Индии. Кстати, студенты уже предупреждены о том, что перед стартом курса книги о Гарри Поттере нужно прочитать хотя бы два раза.