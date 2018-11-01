Загадочные города Востока

Восток всегда интриговал европейцев. Красавицы гаремов и джинны, бесстрашные воины и маги-заклинатели фигурирует и в живописных восточных сказках, и в реальных историях. Неудивительно, что о жизни на Востоке люди слагали легенды.

Крепость Бахла — древний город на территории Омана. Считается, что здесь появлялись на свет джинны и маги. Древние письме повествуют, как здесь заблудших людей превращали в коров и коз. А началась история Бахлы 1 400 лет назад. Тогда местные жители обвинили одного мужчину в магических трюках и насмерть забросали его камнями. А чтобы последователи колдуна не превратили могилу в место поклонения, жители города выстроили вокруг крепость. Но вскоре люди заговорили о призраках, которые якобы ходили по переулкам города и пугали местных. А кое-кому пришло в голову, что забитый камнями волшебник вернулся с того света и начал обучать соратников чёрной магии. Легенда гласит, что, если человек умрёт в Бахле насильственной смертью, он сможет вернуться и стать джинном. Сегодня Бахла — один из главных исторических памятников Востока, куда открыт доступ туристам. И многие из побывавших в Бахле уверяют, что в старом городе ощущается особая атмосфера, навевающая мысли о таинствах.

Почему дом в Джидде (саудовская Аравия) полюбили призраки? Кто сложил каменные круги Руджм эль-Хири в Израиле? Какую ливийскую пещеру облюбовали джинны? Смотрите видео и попробуйте раскрыть тайны Востока.