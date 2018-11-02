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Чудеса света, о которых мало кто слышал
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Чудеса света, о которых мало кто слышал 

Рамблер 1 час назад
Каждый турист стремится посетить как можно больше популярных достопримечательностей. Пирамиды Гизы, Колизей в Риме, акрополь в Афинах, город Петра в Иордании, Великая китайская стена — все эти места, бесспорно, заслуживают внимания. Но есть на планете и другие уголки, куда путешественники добираются не так часто, и они не менее интересны и чарующи.
1. Дженненская соборная мечеть, Мали. Уникальность сооружения в том, что оно полностью создано из наносной глины.
2. Чанд Баори, Индия. Древний ступенчатый колодец, уходящий в глубину на 30 метров, ведёт к крошечному озеру.
3. Дворец парламента в Бухаресте, Румыния. Это самое крупное и тяжеловесное административное здание в Европе. Высота Дворца, построенного во времена социализма, — 86 метров, под землю он уходит на 92 метра.
4. Старый мост в Мостаре, Босния и Герцеговина. Этот арочный мост — копия древнего моста, который уничтожили в 1993 году боевики в ходе вооружённого конфликта.
5. Крепость Кумбхалгарх, Индия. Стена, окружающая форт, имеет длину 36 метров и ширину от 3 до 8 метров и называется «Стражем смерти». Она защищала форт от нападений столетиями, так что он ни разу не был захвачен.
Узнайте из видео, чем примечательны мечеть шейха Лютфаллы в Исфахане в Иране и форт Деравар в Пакистане.
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