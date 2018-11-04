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5 самых необычных заведений столицы
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5 самых необычных заведений столицы 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Москва — город, в котором можно найти всё. Даже если ваши вкусы весьма специфичны, пожалуй, вам не составит труда найти подходящее место для отдыха.

"Квартира 44"

Как насчёт домашней вечеринки… в ресторане? В советские времена, прежде, чем «Квартира 44» была переоборудована в бар, здесь действительно жили люди. Сегодня же насладиться душевной обстановкой прошлого может каждый — погрузиться в мир союза не так уж и сложно. Только поосторожнее с шутками про Сталина и критикой Советской власти.

"В темноте"

Прославить Дионисия можно и «В темноте» — баре на Октябрьской улице. Ориентироваться в столовых приборах придётся на ощупь — никто точно не уличит вас в использовании десертной вилочки для рыбы. Удачи вам в попытке донести бокал вина до губ, не расплескав его.

"Бар Шрёдингера"

Всё ещё недостаточно таинственно? Не хватает спонтанности, непредсказуемости? Тогда проследуйте в «Бар Шрёдингера». Здание бывшего бомбоубежища — не самое поражающее в этом месте. Меню представлено в виде «боксов» — делая заказ, будьте готовы: официант принесёт вам картонную коробку, о содержании который вы узнаете, лишь раскрыв её. Такое блюдо-сюрприз!

Max Brenner

Специально для сладкоежек существует шоколадный бар «Max Brenner». В состав всех блюд входит шоколад, будь то мороженое или пицца.

"УкуБар"

Секретное место Москвы — музыкальный магазин а по совместительству — приятный ресторан УкуБар, в котором достаточно часто проходят тёплые ламповые концерты. За романтикой и гармонией — явно сюда.
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