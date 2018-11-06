Пляжи, где никто не рискует купаться

Кажется, что пляжи — это места, где надо наслаждаться жизнью. Освежающий бриз, прохладные волны и тёплый песок — это ли не райский уголок, который не хочется покидать? Но, побывав на этих пляжах, вы точно не захотите туда возвращаться.

1. Атолл Бикини на Маршалловых островах. Выглядит атолл великолепно, он покрыт тропическими растениями и окружён океаном. Однако экологическая обстановка здесь оставляет желать лучшего. Всё потому, что с 1946 по 1958 годы США проводили здесь испытания ядерного оружия, последствия которых ощущаются до сих пор.

2. Хансбай в ЮАР. Хансбай — туристический городок, пляжи которого завораживают красотой. Но вот купаться здесь опасно, ведь в этом месте живут большие белые акулы.

3. Чаупати, Индия. Пляж Чаупати хорошо известен в стране, ежегодно здесь проходит проводится индуистский фестиваль Ганеша-чатуртхи. Но вот окунаться в море на пляже не рекомендуется из-за грязной воды: прямо в море выходят канализационные стоки.

4. Килауэа на Гавайских островах. Красивейшая область на юго-востоке Гавайев привлекает миллионы туристов, которые забывают о наличии вулкана. Он непрерывно извергается с 1983 года и уже погубил немало местных жителей.