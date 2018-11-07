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В Китае открыли самый длинный подводный тоннель
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В Китае открыли самый длинный подводный тоннель 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Китае завершилось строительство самого глубокого подводного тоннеля метро. Его длина составляет 8,1 км, из них 3,49 км подводные. Тоннель соединит восточную и западную части города Циндао в провинции Шаньдун.
Компания China Railway No.3 Engineering Group отметила, что это самый глубокий тоннель на материковой части Китая. Его часть пролегает под толщей воды. Самый глубокий отрезок находится на 88 метрах ниже уровня моря. Строительство тоннеля началось в 2015 году. Часть метро, соединяющая Циндао с Хуандао, имеет протяженность 59,97 километра. Эта линия значительно сокращает путь из одного района в другой.
Напомним, что в октябре этого года открылся самый длинный мост в Китае. Он соединил Гонконг, Макао и город Чжухай. Его возведение длилось намного дольше, чем строительство тоннеля. Также мост оказался в несколько раз опаснее для экологии. На месте нового моста обитают белые китайские дельфины. С апреля 2007 года по март 2018 было замечено лишь 50 особей данного вида.
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