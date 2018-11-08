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Самые древние деревья на Земле
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Самые древние деревья на Земле 

Рамблер 51 минуту назад
Криптомерия Дзёмон-суги — самое старое дерево в Японии, его возраст — примерно 2 000 лет. Исполин растёт на острове Якусима и имеет высоту 25 метров, а обхват ствола в нижней части — 16 метров. Но эта японская достопримечательность — не единственное дерево-долгожитель на планете, у него есть «коллеги» в других уголках планеты.
1. Джайя Шри Маха Бодхи — священный фикус, растущий в Шри-Ланке. Легенда гласит, что фикус вырастили из отростка дерева Бодхи, под которым принц Гаутама достиг просветления и превратился в Будду. Возраст Джайя Шри Маха Бодхи — около 2 300 лет, его считают одним из древнейших в мире растений, посаженных человеком.
2. Генерал Шерман — гигантская секвойя, находящаяся в национальном парке в Калифорнии, США. Генерал Шерман — самый крупный живой организм на планете, ему уже 2 700 лет. Размеры секвойи впечатляют: его высота — почти 84 метра, а окружность ствола — 31 метр.
3. «Патриарх леса» — прозвище огромного дерева абарко в Бразилии. 49-метровый гигант имеет обхват ствола 16 метров, а возраст его — 3 000 лет. «Патриарх леса» — самое древнее лиственное дерево Южной Америки.
Где находится каштан «Сотни лошадей», чем поражает тис возрастом 4 000 лет и какое дерево, возможно, доживёт до 10 000 лет? Узнайте об том из ролика.
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